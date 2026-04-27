شاهد.. السد يفوز على الشمال ويحسم لقب الدوري القطري "المثير"

تُوِّج فريق السد بلقب الدوري القطري لكرة القدم "دوري نجوم بنك الدوحة" بالفوز 3-2 على منافسه المباشر الشمال، في قمة مثيرة بختام منافسات الموسم المثير أيضا، مساء الاثنين.

عفيف وفيرمينو يقودان السد لتحقيق اللقب الـ19

تقدم السد بهدفين في الشوط الأول، سجلهما أكرم عفيف وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 20 و22.

وفي الشوط الثاني، قلص الشمال الفارق بهدف في الدقيقة 65، سجله المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، ولكن السد رد سريعا بهدف باولو أوتافيو في الدقيقة 68.

وأحرز فيرمينو هدفا رابعا في الدقيقة 73 تدخلت تقنية الفيديو باحتساب تسلل، ليُلغى الهدف، قبل أن يضيف غيرسون مورييو الهدف الثاني للشمال من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وتأثر الشمال بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه عبد الصمد بوناصر بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يعتلي السد القمة برصيد 45 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط عن الشمال، ليحتفل "الزعيم" باللقب للمرة الثالثة على التوالي، ورقم 19 في تاريخه، بينما ضاعت آمال منافسه في تتويج تاريخي بلقب أول.

وانتزع السد اللقب بنفسه بعدما كان تُوِّج به قبل جولة من نهاية المسابقة بعد خسارة الشمال أمام نادي قطر بنتيجة (0-1) في مباراة مؤجلة.

ولكن لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم قررت في 19 أبريل/نيسان الجاري اعتبار الشمال فائزا بنتيجة (3-0) اعتباريا بسبب مخالفة نادي قطر للوائح الخاصة بعدد اللاعبين الأجانب المشاركين في المباراة.

وبسبب هذا القرار، تقلص الفارق مجددا إلى نقطتين، ليتأجل حسم هوية بطل الموسم الجاري 2025/2026، ليؤكد السد جدارته بانتزاع اللقب من منافسه المباشر.

وفي مواجهة الحسم، لم يستغل الشمال أفضليته في أول ربع ساعة، حيث أنقذ مشعل برشم حارس السد فرصة محققة بالتصدي لرأسية بونجاح بعد عرضية من محمد وعد، وبعدها أضاع أليكس كويادو فرصة أخرى قريبة من المرمى.

وجاء رد السد قاسيا، حيث هز شباك منافسه بهدفين في أقل من دقيقتين، أولهما بتسديدة أكرم عفيف غيرت اتجاهها قبل أن تدخل المرمى.

وبعدها مرر كلاودينيو تمريرة بينية متقنة إلى فيرمينو الذي سدد بهدوء في الشباك، ليتقدم حامل اللقب بهدفين بعد مرور 22 دقيقة.

حاول الشمال العودة إلى المباراة، لكن مشعل برشم حارس السد كان يقظا في التصدي لمحاولتين أمام محمد مناعي وبونجاح، ورد بابكر سيك حارس الشمال بالتصدي لتسديدة جيوفاني.

بينما ارتدت كرة كلاودينيو من القائم لتحرم السد من هدف ثالث في الدقيقة 37.

وأهدر رافا موخيكا، مهاجم السد، انفرادا صريحا مسددا الكرة في جسد الحارس بالدقيقة 44، بينما اختتم موفق عوض لاعب الشمال محاولات الشوط الأول، الذي كان مثيرا في أحداثه.

الشوط الثاني كان إيقاعه أكثر إثارة، حيث تلقى الشمال ضربة قوية بطرد لاعبه عبد الصمد بوناصر بسبب تدخل عنيف ضد أكرم عفيف بعد مرور أربع دقائق فقط.

لكن رغم النقص العددي، قلص الشمال الفارق بهدف بونجاح بعد تمريرة متقنة من كويادو في الدقيقة 65.

لكن السد رد بقوة بعد 3 دقائق فقط، وسجل هدفا ثالثا بتسديدة أوتافيو من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بخمس دقائق سجل فيرمينو هدفا رابعا لكن الحكم أشار بوجود تسلل ضد أكرم عفيف، لتبقى النتيجة (3-1).

لم يستسلم الشمال، بل واصل الهجوم، حيث أضاع بونجاح فرصة جديدة بفضل تصدٍّ مميز من مشعل برشم، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لصالح عبد الله اليزيدي، لاعب الشمال، سجل منها زميله غيسون مورييو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وجازف الشمال بكل خطوطه سعيا للتعادل، بينما أهدر كلاودينيو آخر المحاولات في الدقيقة 94 بتسديدة فوق العارضة، قبل إطلاق صافرة النهاية بعد احتساب ست دقائق وقت بدل ضائع.