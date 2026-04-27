تغيير جذري لآسياد.. هل تصبح الألعاب الآسيوية بوابة التأهل للأولمبياد؟

ستنقل دورة الألعاب الآسيوية على الأرجح إلى الأعوام الفردية ابتداء من 2031، بحيث تُقام خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الألعاب الأولمبية، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل الروزنامة الرياضية، بحسب ما أفادت تقارير.

وبحسب المقترح، ستصبح أكبر تظاهرة رياضية في آسيا حدثا مزدوج الأهمية، يجمع بين التأهل والتحضير للألعاب الأولمبية، ما يمنحها وزنا إضافيا.

وسيبقى الآسياد المقرر في اليابان خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين من دون تغيير، لكن نسخة 2030 في الدوحة ستؤجَّل عاما واحدا، على أن تُقام الألعاب بعد ذلك كل أربع سنوات كالمعتاد، ولكن في أعوام فردية بدلا من زوجية.

وقالت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) إن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي أقر الفكرة، وسيُجرى الآن المزيد من المشاورات مع الاتحادات الرياضية الدولية.

وأفاد موقع "إنسايد ذا غيمز" المتخصص بأن المقترح نوقش خلال اجتماع للمجلس الأولمبي الآسيوي في سانيا، المدينة السياحية الصينية التي تستضيف حاليا دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية.

ونقلت شينخوا عن سونغ لوزينغ، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، قوله "سيتيح ذلك للألعاب الآسيوية أن تكون حدثا مؤهلا للألعاب الأولمبية، ما يمنح الرياضيين النخبة مزيدا من فرص المنافسة القيمة ويرفع المستوى العام للألعاب".

وتُعدّ دورة الألعاب الآسيوية أكبر حدث رياضي في القارة، وغالبا ما يشارك فيها عدد من الرياضيين يفوق ما تشهده الألعاب الأولمبية.