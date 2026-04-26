5 قضايا تؤرق عشاق كرة القدم قبل 50 يوما من انطلاق كأس العالم

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والدول المضيفة لبطولة كأس العالم 2026 العديد من الانتقادات بسبب الظروف المحيطة بالنسخة الثالثة والعشرين من المونديال، الخاصة بقضايا اجتماعية وسياسية ولوجستية.

وتُقام منافسات كأس العالم في 3 دول هي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران 2026 حتى 19 يوليو/تموز من العام نفسه بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومع بقاء 50 يوما على انطلاق العرس العالمي، تبرز 5 قضايا تؤرق عشاق كرة القدم وما زالت بحاجة إلى توضيح قبل السفر إلى البلدان الثلاثة وحضور المباريات من المدرجات أو متابعة الفعاليات المصاحبة للبطولة عن قرب.

مشاركة إيران

تشن الولايات المتحدة -إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم- حربا على إيران بالشراكة مع إسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي، ورغم الوصول إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار يمكن وصفه بالهش، فإن مشاركة إيران في البطولة لا تزال غير مؤكدة.

وفي آخر التطورات بهذا الملف، أعلن وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي يوم الثلاثاء الماضي، أن مشاركة منتخب بلاده في المونديال مرهونة بضمان أمن اللاعبين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي سيكون بيد الحكومة الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وطلب مسؤولو كرة القدم الإيرانية من "فيفا" نقل مباريات منتخبهم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، لكن طلبهم قوبل بالرفض في وقت أكد فيه جياني إنفانتينو وجوب مشاركة إيران في المونديال.

ارتفاع أسعار المواصلات

في بعض المدن خاصة تلك التي تستضيف المباراة النهائية لكأس العالم ولقاءات كبرى أخرى، قد يضطر المشجعون إلى دفع 12 ضعفا للسعر المعتاد لرحلة قطار ذهابا وإيابا من محطة مانهاتن إلى ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي (من 13 دولارا إلى 150 دولارا).

وفي مناطق أخرى ستتضاعف تكلفة التنقل بالقطار نحو 4 مرات السعر المعتاد، فيما تعهدت مدن مثل لوس أنجلوس وفيلادلفيا بالإبقاء على أسعار النقل دون تغيير.

إقبال ضعيف على التذاكر بسبب ارتفاع أسعارها

يشعر المشجعون بحالة من الغضب الشديد بسبب أسعار التذاكر المرتفعة جدا، إذ يرون أنها ستكون سببا في حرمانهم من حضور البطولة، وأرقام المبيعات المتدنية في بعض المباريات مثل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي دليل واضح على تأثير الأسعار على حضور المباريات.

وطرح فيفا في ديسمبر/كانون الأول الماضي تذاكر بأسعار تراوحت بين 140 دولارا لمباريات الدور الأول و8680 دولارا للنهائي، قبل أن يرفعها لاحقا إلى 10990 دولارا عند إعادة فتح البيع في أبريل/نيسان.

ورغم وعود سابقة بتوفير تذاكر بأسعار تبدأ من 21 دولارا، إلا أن أرخص تذكرة حاليا تبلغ 60 دولارا، بينما تتجاوز معظم التذاكر 200 دولار خاصة لمباريات المنتخبات الكبرى.

حملات دائرة الهجرة

فجرت سياسات إدارة ترمب بخصوص الترحيل الجماعي وتشديد قوانين الهجرة مخاوف من احتمال استهداف الجماهير خلال البطولة، وهي وضعية أثارت قلق الكثير من الدول الأوروبية أيضا.

وفي هذا الخصوص يحاول فيفا استثمار العلاقة الشخصية المتينة بين رئيسه إنفانتينو وترمب، لإقناعه بفكرة إيقاف المداهمات المثيرة للجدل التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بشكل مؤقت خلال فترة المونديال.

ولم يصدر أي تعليق أمريكي رسمي على هذه المعلومات، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس أنغل أكد أن "كأس العالم 2026 ستكون واحدة من أعظم وأكثر الفعاليات روعة في تاريخ البشرية، بفضل ترمب".

العنف في المكسيك

تصاعدت المخاوف الأمنية في المكسيك بعد حادث إطلاق النار الأخير، الذي استهدف سياحا قرب العاصمة مكسيكو فوق أحد أهرامات تيوتيهواكان، وهو موقع تراث عالمي تابع لليونسكو (UNESCO)، أسفر عن مقتل سائح كندي وإصابة 13 آخرين.

وأثارت هذه الحادثة تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في المكسيك قبل البطولة، وهو ما دفع رئيسة البلاد كلوديا شينباوم للقول "من واجبنا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، رغم أن هذا النوع من الوقائع لم يكن يحدث سابقا".