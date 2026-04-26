شاهد.. مانشستر سيتي يعبر ساوثهامبتون إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوز مثير على ساوثهامبتون المشارك في دوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب بنتيجة 2 -1 السبت بالدور قبل النهائي من البطولة.

ويتقابل مانشستر سيتي في النهائي مع الفائز من مباراة تشلسي وليدز يونايتد التي تقام الأحد.

سجل الأيرلندي فين عزاز هدف التقدم لساوثهامبتون في الدقيقة 79.

ونجح البلجيكي جيريمي دوكو في إدراك التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 82.

وأضاف الهدف الثاني لمانشستر سيتي الإسباني نيكو غونزاليس في الدقيقة 87.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أربع مواسم متتالية، محققا إنجازا تاريخيا، وينهي مغامرة ساوثهامبتون الذي كان قد أطاح بأرسنال في دور الثمانية بالفوز عليه 2 -1.

كما أكمل مانشستر سيتي، سلسلة انتصاراته ليصل إلى 22 مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فرق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.