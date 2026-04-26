ماراثون لندن يشهد أول إنسان يكسر حاجز الساعتين في التاريخ

سجّل الكيني ساباستيان ساويه إنجازا تاريخيا الأحد، بعدما كسر حاجز الساعتين للمرة الأولى في تاريخ ماراثون لندن، متوّجا باللقب، فيما حققت الإثيوبية تيغست أسيفا رقما قياسيا عالميا جديدا.

وكان حامل اللقب في منافسة قوية مع الإثيوبي يوميف كيجيلتشا في المراحل الأخيرة من السباق، قبل أن ينجح في الانفصال عنه ويحسم الفوز بزمن قدره ساعة و59 دقيقة و30 ثانية.

وحطم ساوي (31 عاما) الرقم القياسي العالمي الذي ⁠كان يحمله كيلفن كيبتوم الذي سجل ساعتين و35 ثانية في ماراثون شيكاغو في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بدورها، دافعت أسيفا عن لقبها، محققةً رقما قياسيا عالميا جديدا في سباقات السيدات فقط، بعد أن حطمت رقمها السابق.

وكانت الحائزة على فضية أولمبياد 2024 في منافسة ثلاثية قوية مع الكينيتين هيلين أوبيري وجويسيلين جيبكوسغيي، قبل أن تنفرد بالصدارة في الأمتار الأخيرة وتصل إلى خط النهاية بزمن قدره ساعتان و15 دقيقة و41 ثانية.