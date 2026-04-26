ماراثون لندن يشهد أول إنسان يكسر حاجز الساعتين في التاريخ

ماراثون لندن.. فوزان قياسيان لساويه وأسيفا
العداء الكيني سيباستيان ساويه على خط نهاية ماراثون لندن (أسوشيتد برس)
Published On 26/4/2026
آخر تحديث: 15:11 (توقيت مكة)

سجّل الكيني ساباستيان ساويه إنجازا تاريخيا الأحد، بعدما كسر حاجز الساعتين للمرة الأولى في تاريخ ماراثون لندن، متوّجا باللقب، فيما حققت الإثيوبية تيغست أسيفا رقما قياسيا عالميا جديدا.

وكان حامل اللقب في منافسة قوية مع الإثيوبي يوميف كيجيلتشا في المراحل الأخيرة من السباق، قبل أن ينجح في الانفصال عنه ويحسم الفوز بزمن قدره ساعة و59 دقيقة و30 ثانية.

وحطم ساوي (31 عاما) الرقم القياسي العالمي الذي ⁠كان يحمله كيلفن كيبتوم الذي سجل ساعتين و35 ثانية في ماراثون شيكاغو في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ساوي سجل الرقم القياسي العالمي الجديد على الحذاء (أسوشيتد برس)

بدورها، دافعت أسيفا عن لقبها، محققةً رقما قياسيا عالميا جديدا في سباقات السيدات فقط، بعد أن حطمت رقمها السابق.

وكانت الحائزة على فضية أولمبياد 2024 في منافسة ثلاثية قوية مع الكينيتين هيلين أوبيري وجويسيلين جيبكوسغيي، قبل أن تنفرد بالصدارة في الأمتار الأخيرة وتصل إلى خط النهاية بزمن قدره ساعتان و15 دقيقة و41 ثانية.

المصدر: وكالات
