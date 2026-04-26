تنحي مسؤول تعيين الحكام في إيطاليا بعد اتهامه بالاحتيال الرياضي

قرر جيانلوكا روكي، مفوض تعيين الحكام في الدوري الإيطالي لكرة القدم، تعليق مهامه رسميا والتنحي عن منصبه في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وذلك في أعقاب خضوعه للتحقيق من قبل النيابة العامة في ميلانو بتهمة الاحتيال الرياضي.

وجاء قرار روكي بالاتفاق مع جمعية الحكام الإيطالية، بهدف حماية نزاهة المنظومة التحكيمية وضمان سير المراجعات القانونية بعيدا عن الضغوط، مصرحا بثقة تامة "أنا متأكد من أنني سأخرج من هذه القضية سالما وأقوى من ذي قبل".

وتعود خلفية هذه الفضيحة التي هزت أركان الكرة الإيطالية إلى ادعاءات خطيرة تتعلق بموسم 2024-2025، حيث يواجه روكي اتهامات باختيار حكام "يفضلهم نادي إنتر ميلان" وممارسة ضغوط على حكام تقنية الفيديو (فار) للتأثير على قراراتهم.

وتسلط التحقيقات الضوء على مباريات بعينها مثل أودينيزي ضد بارما ومواجهة بولونيا ضد إنتر ميلان.

وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل عنيفة في وسائل الإعلام الإيطالية التي استحضرت شبح فضيحة "كالتشوبولي" الشهيرة عام 2006؛ حيث وصفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الموقف بـ"الزلزال" الذي ضرب لجنة الحكام، في حين تساءلت صحيفة "توتو سبورت" عما إذا كانت إيطاليا بصدد مواجهة "كالتشوبولي" جديدة، مشيرة إلى "الضغوط على حكام تقنية الفار، واختيارات الحكام المشبوهة".

فضيحة كالتشوبولي هي أكبر فضيحة فساد وتلاعب بالنتائج في تاريخ كرة القدم الإيطالية، اندلعت في مايو/أيار 2006 وهزت أركان الرياضة العالمية، وأدت إلى تغيير خارطة الكرة الإيطالية لسنوات طويلة.

من جانبه، دخل وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي على خط الأزمة بوصفها أمرا "خطيرا للغاية"، ملوحا بتبعات قانونية صارمة قد تصل إلى فرض وصاية كاملة على لجنة الحكام لتطهير المنظومة من أي شبهات فساد.