غلطة سراي يهزم فنربخشة ويقترب من حسم لقب الدوري التركي

أصبح غلطة سراي على مشارف التتويج بلقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وحقق غلطة سراي انتصارا ثمينا ومستحقا 3-صفر على منافسه العتيد فنربخشة، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ31 للمسابقة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس

التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس list 2 of 2 شاهد.. لكمات وطرد 3 لاعبين في مباراة بإسبانيا end of list

وارتفع رصيد غلطة سراي، إلى 74 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فنربخشة، الذي يمتلك 19 لقبا في البطولة.

وأضاع فنربخشة فرصة التقدم مبكرا، بعدما أهدر لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا ركلة جزاء في الدقيقة 11، ليأتي العقاب في الدقيقة 40، بعدما أحرز النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الأول لغلطة سراي في الدقيقة 40.

وتضاعفت معاناة فنربخشة في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه البرازيلي إيديرسون مورايس في الدقيقة 62 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل غلطة سراي النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أضاف باريس يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، فيما تكفل الأوروغواياني لوكاس توريرا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وبهذا، ثأر غلطة سراي من خسارته صفر- 2 أمام فنربخشة في نهائي كأس السوبر التركي في يناير/كانون الثاني الماضي، وأصبح بحاجة للحصول على نقطتين فقط في مبارياته الثلاث المتبقية بالبطولة من أجل الفوز باللقب رسميا، دون انتظار نتائج باقي منافسيه.

وفي حال تساوي الفريقان في رصيد النقاط بنهاية الموسم، سوف يحسم اللقب لغطة سراي بسبب تفوقه في نتائج المواجهات المباشرة مع فنربخشة، والتي يتم الاحتكام إليها وفقا للائحة المسابقة، حيث تعادلا 1 – 1 في مباراتهما بجولة الذهاب للبطولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.