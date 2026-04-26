شاهد.. لكمات وطرد 3 لاعبين في مباراة بإسبانيا

طُرد إستيبان أندرادا حارس ⁠⁠مرمى ريال ⁠⁠سرقسطة، بعد أن لكم خورخي بوليدو قائد فريق ويسكا خلال مباراة قمة محلية محتدمة ⁠⁠في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم الأحد.

وتحولت المواجهة إلى شجار جماعي، إذ أشهر خلالها الحكم ⁠⁠البطاقة الحمراء لداني خيمينيز حارس مرمى ويسكا بعد أن لكم أندرادا، كما طُرد داني تاسندي لاعب سرقسطة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للشجار.

ومع احتدام ‌‌صراع الهبوط، فقد الأرجنتيني أندرادا أعصابه قبل لحظات من صفارة النهاية، متجاهلا مجريات المباراة، إذ اقترب من بوليدو ولطمه في وجهه بيده اليمنى، مما أدى إلى مشاهد فوضوية بعد 8 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم يحاول خوسيه لويس ⁠⁠مدرب ويسكا تبرير هذه ⁠⁠المشاهد. وقال "يصعب تفسير ذلك؛ أعتقد أنه يعكس فقدانا تاما للسيطرة. يمكنني أن أضع نفسي في مكانهم، بالنظر إلى أهمية المباراة وكل شيء. ⁠⁠لكن هذا لا يمكن تبريره. الأمر فقط أنني لا أعرف ما العمل ⁠⁠لوقف ذلك؛ اندلعت مشاجرة".

وأوضح: "إنها مشاهد قبيحة؛ كان ⁠⁠من المفترض أن تكون هذه احتفالية بكرة القدم في أراغون. أود أن يتحدث الناس عن المباراة، رغم أنها كانت قبيحة، مع القليل ‌‌من اللعب ولكن الكثير من العمل الشاق".

وبهدف سجله أوسكار سييلفا فاز ويسكا 1-صفر، ليرتفع رصيده إلى 36 نقطة ‌‌في ‌‌المركز 19، بينما يظل سرقسطة في المركز 21 وقبل الأخير برصيد 35 نقطة.