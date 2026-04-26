سحر نيكو باز في كومو يجبر ريال مدريد على استعادته

حسمت إدارة ريال مدريد قرارها النهائي بشأن مستقبل الموهبة الأرجنتينية الصاعدة نيكو باز، حيث استقرت على تفعيل بند "إعادة الشراء" المدرج في عقد انتقاله إلى نادي كومو الإيطالي.

ورغم أن الموعد النهائي الرسمي لتفعيل هذا الخيار هو 30 مايو/أيار المقبل، إلا أن الأداء الاستثنائي الذي قدمه اللاعب في "السيري آ" جعل من عودته إلى "سانتياغو برنابيو" أمرا واقعا لا يحتمل التأجيل.

نضج تكتيكي وأرقام مذهلة

لم يكن قرار الإدارة الفنية في ريال مدريد وليد الصدفة، بل جاء استجابة للتطور النوعي في مستوى باز تحت قيادة المدرب سيسك فابريغاس. فقد خاض النجم الشاب 37 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

سياسة التحكم عن بُعد في المواهب

تأتي قضية نيكو باز لتعزز نجاح إستراتيجية ريال مدريد في إدارة مواهبه الشابة؛ وهي السياسة التي تشمل أيضا لاعبين مثل فيكتور مونيوز.

فمن خلال بنود إعادة الشراء وحق الأولوية، يضمن النادي الملكي بقاء مستقبل هؤلاء اللاعبين تحت سيطرته الكاملة، مما يسمح له باستعادتهم فور نضجهم كرويا أو منع انتقالهم للمنافسين المباشرين دون موافقته.

التعاون بين مدريد وكومو

على الرغم من خسارة كومو لخدمات باز، إلا أن العلاقة المؤسسية بين الناديين لا تزال نموذجية.

وتفيد التقارير أن إدارة النادي الإيطالي استغلت زيارتها الأخيرة للعاصمة الإسبانية للتفاوض حول استقطاب مواهب جديدة من أكاديمية الملكي، حيث يبرز الثنائي يانيز وفورتيا كأهداف رئيسية لمشروع فابريغاس الطموح، بالنظر إلى نجاحهما اللافت في دوري الشباب وتصعيد يانيز مؤخرا للفريق الأول.