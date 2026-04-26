بقيادة بنسبعيني.. دورتموند يكتسح فرايبورغ ويحجز تذكرته الأوروبية

أحرز النجم الجزائري الدولي رامي بنسبعيني هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه بوروسيا دورتموند لتحقيق فوز كبير 4 -صفر على ضيفه فرايبورغ، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وبهذا الفوز الثمين، ضمن بوروسيا دورتموند إنهاء الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق دورتموند فوزه رقم 600 على أرضه على مدار مسيرته بالدوري الألماني، وذلك في مباراته رقم 1000 على ملعبه.

وافتتح الألماني ماكسيميليان بيير التسجيل مبكرا لدورتموند في الدقيقة الثامنة، بعد متابعته تمريرة حاسمة من بنسبعيني، فيما أضاف المهاجم الغيني سيرهو غيراسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 14.

وواصل بنسبعيني تألقه في المباراة، التي أقيمت على ملعب (سيغنال إيدونا بارك)، عقب تسجيله الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 32، فيما تكفل البرتغالي فابيو سيلفا بإحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وتأتي تلك الخسارة لتشكل ضربة موجعة لآمال فرايبورغ، الساعي للتواجد في أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، كما أنها جاءت لتضاعف من معاناة الفريق، الذي ودع بطولة كأس ألمانيا مؤخرا، إثر خسارته 1-2 أمام شتوتغارت في قبل نهائي المسابقة.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته أمام باير ليفركوزن وهوفنهايم في المرحلتين الماضيتين، إلى 67 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق 10 نقاط على هوفنهايم، صاحب المركز الخامس، مع تبقي 3 مراحل فقط على نهاية الموسم، ليضمن صعوده رسميا بذلك لدوري

الأبطال في الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد فرايبورغ، الذي تلقى خسارته الـ12 مقابل 12 فوزا و7 تعادلات في مشواره بالمسابقة هذا الموسم حتى الآن، عند 43 نقطة في المركز الثامن، وأصبح مطالبا الآن بضرورة استعادة اتزانه سريعا قبل لقائه المرتقب مع مضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي، يوم الخميس المقبل، في ذهاب قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وقال مارسيل سابيتزر، لاعب وسط دورتموند، لموقع (دي إيه زد إن) عقب اللقاء: "لم نتعرض للخسارة في مباراتين متتاليتين من قبل، وكنا نطمح للتعويض، وقد فعلنا ذلك بالفعل. لا يوجد ضغط كبير، لكن طموحنا هو إنهاء الموسم في المركز الثاني".