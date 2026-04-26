بايرن ميونخ يُنهي إعارة لاعب تشلسي ويرفض بيع أوليزيه

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 22: Nicolas Jackson of FC Bayern München celebrates with team mate Michael Olise after scoring his team's fifth goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and SC Freiburg at Allianz Arena on November 22, 2025 in Munich, Germany.
السنغالي نيكولاس جاكسون (يمين) والفرنسي أوليزيه ثنائي بايرن ميونخ (غيتي)
Published On 26/4/2026
آخر تحديث: 13:30 (توقيت مكة)

أعلن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، أن النادي البافاري لن يفعل بند الشراء الدائم للمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن النجم الفرنسي ميكايل أوليزيه ليس للبيع "على الإطلاق" رغم اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه.

وأوضح إيبرل في تصريحات لشبكة "زد دي إف" التلفزيونية، أن نيكولاس جاكسون سيعود إلى ناديه الأصلي تشلسي الإنجليزي عقب انتهاء إعارته الصيف المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب لم يشارك في عدد المباريات المطلوب لتفعيل خيار الشراء الإلزامي الذي تحدث عنه الرئيس الشرفي أولي هونيس، والبالغ 40 مباراة بصفة أساسية مقابل 65 مليون يورو (نحو 70 مليون دولار)، حيث لم يبدأ المهاجم سوى في 13 مباراة فقط من أصل 29 شارك فيها مع البطل المتوج بالدوري الألماني.

مستقبل أوليزيه

وفيما يخص مستقبل الجناح المتألق أوليزيه، الذي سجل 19 هدفا وصنع 32 هذا الموسم، قطع إيبرل الطريق على الطامعين في ضمه قائلا: "ميكايل أوليسيه سيبقى معنا بكل تأكيد، فنحن لا نقضي ثانية واحدة في التفكير في أي شيء آخر غير استمراره".

MADRID, SPAIN - APRIL 07: Michael Olise of FC Bayern Munich controls the ball during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Real Madrid CF and FC Bayern München at Estadio Santiago Bernabeu on April 07, 2026 in Madrid, Spain.
أوليزيه سجل 19 هدفا وصنع 32 هذا الموسم مع بايرن ميونخ (غيتي)

كما تطرق الحديث إلى مستقبل الحارس المخضرم مانويل نوير صاحب الـ40 عاما، حيث أشار إيبرل إلى إمكانية تجديد عقده لعام إضافي.

وقال: "إذا لعب مانويل بهذه الطريقة وشعر أنه مستعد للمواصلة، فلا أرى أي عائق يمنع تمديد عقده لعام آخر".

المصدر: الألمانية
