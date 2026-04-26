بايرن ميونخ يُنهي إعارة لاعب تشلسي ويرفض بيع أوليزيه

أعلن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، أن النادي البافاري لن يفعل بند الشراء الدائم للمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن النجم الفرنسي ميكايل أوليزيه ليس للبيع "على الإطلاق" رغم اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه.

وأوضح إيبرل في تصريحات لشبكة "زد دي إف" التلفزيونية، أن نيكولاس جاكسون سيعود إلى ناديه الأصلي تشلسي الإنجليزي عقب انتهاء إعارته الصيف المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب لم يشارك في عدد المباريات المطلوب لتفعيل خيار الشراء الإلزامي الذي تحدث عنه الرئيس الشرفي أولي هونيس، والبالغ 40 مباراة بصفة أساسية مقابل 65 مليون يورو (نحو 70 مليون دولار)، حيث لم يبدأ المهاجم سوى في 13 مباراة فقط من أصل 29 شارك فيها مع البطل المتوج بالدوري الألماني.

مستقبل أوليزيه

وفيما يخص مستقبل الجناح المتألق أوليزيه، الذي سجل 19 هدفا وصنع 32 هذا الموسم، قطع إيبرل الطريق على الطامعين في ضمه قائلا: "ميكايل أوليسيه سيبقى معنا بكل تأكيد، فنحن لا نقضي ثانية واحدة في التفكير في أي شيء آخر غير استمراره".

كما تطرق الحديث إلى مستقبل الحارس المخضرم مانويل نوير صاحب الـ40 عاما، حيث أشار إيبرل إلى إمكانية تجديد عقده لعام إضافي.

وقال: "إذا لعب مانويل بهذه الطريقة وشعر أنه مستعد للمواصلة، فلا أرى أي عائق يمنع تمديد عقده لعام آخر".