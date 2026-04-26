باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يدخل النادي الباريسي المواجهة متسلحا بصفته حامل اللقب، مدفوعا برغبة جامحة للوصول إلى النهائي للمرة الثانية توالياً وكتابة تاريخ جديد تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

في المقابل، يصل بايرن ميونخ إلى باريس منتشيا بإقصاء ريال مدريد في ربع النهائي، وعينه على استعادة بريقه الأوروبي المفقود منذ عام 2020.

موعد مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ

تقام المباراة يوم الثلاثاء 28 أبريل/نيسان على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وتنطلق صافرة الحكم في الساعة التاسعة ليلا (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة ليلا (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

1 beIN SPORTS

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مباراة مفتوحة على كل التوقعات

يُحقق باريس سان جيرمان حاليا أطول سلسلة انتصارات أوروبية له هذا الموسم، حيث حصد أربعة انتصارات متتالية على تشلسي وليفربول، مسجلا 12 هدفا في طريقه، ليبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

لم يسبق لأي فريق فرنسي أن حقق هذا الإنجاز قبل أن يقود إنريكي الفريق للفوز على ليفربول بنتيجة 2-0 في مباراتين متتاليتين، وهو نفس الفوز الذي مُني به باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب، لكن روح ليفربول القتالية في مباراة الإياب لم تُجدِ نفعا بفضل ثنائية عثمان ديمبيلي.

ويسعى باريس سان جيرمان الآن لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الفرنسية، ليصبح أول نادٍ فرنسي يفوز بـ100 مباراة في دوري أبطال أوروبا؛ وكان أول فوز له في البطولة – بنظامها الحالي – على بايرن ميونخ في دور المجموعات لموسم 1994-1995.

بدوره حقق فريق كومباني الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بعد انتصارين متتاليين على ريال مدريد بنتيجة 2-1 و4-3 في ربع النهائي، كما أن فوزه على ماينز 05 بنفس النتيجة في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الألماني يوم السبت، رفع رصيده إلى تسعة انتصارات متتالية في جميع البطولات.

إعلان

كما تغلب الضيوف بصعوبة على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في مباراة الدور التمهيدي التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على ملعب حديقة الأمراء، وهي النتيجة التي مثّلت فوزهم الخامس في آخر ست مباريات ضد أبطال أوروبا، الذين يسعون للثأر من خيبة أملهم في نهائي 2020 على أرضهم.

غيابات مؤثرة

لا يزال هناك غموض يحيط بمشاركة لاعب الوسط فيتينيا، الذي تعرض لإصابة في الكعب أمام ليون، وكان يتدرب بشكل فردي فقط قبل فوز سان جيرمان على آنجيه في الدوري الفرنسي يوم السبت.

في المقابل، عاد فابيان رويز مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب دام شهرين بسبب إصابة في الركبة، ويبدو أن الإسباني جاهز للمشاركة أساسيا في مباراة الثلاثاء.

بدوره يفتقد بايرن لخدمات كل من سيرج غنابري (إصابة في الفخذ)، وتوم بيشوف (إصابة عضلية)، وسفين أولرايش (إصابة عضلية)، لكن الموهبة الشابة لينارت كارل في المراحل الأخيرة من تعافيه من تمزق في عضلة الفخذ، ولم تُستبعد مشاركته بشكل نهائي حتى الآن.

التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان

سافونوف، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز، رويز، زاير-إيمري، نيفيز، دوي، ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

التشكيلة المتوقعة لبايرن ميونخ

نوير، ستانيسيتش، أوباميكانو، تاه، لايمر، بافلوفيتش، كيميتش، أوليزيه، موسيالا، دياز، كين.