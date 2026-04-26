الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره ضمك يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يخوض الهلال المواجهة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة متخلفا بـ 8 نقاط عن النصر المتصدر. ويسعى لتضييق الفارق معه.

في المقابل، يأتي ضمك في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة جمعها من 29 مباراة ويأمل في تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الهبوط.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك

تقام المباراة يوم الثلاثاء 28 أبريل/نيسان الجاري على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك

Thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تاريخ المواجهات بين الهلال وضمك

وفقا لإحصائيات "أوبتا" خسر الهلال مباراةً واحدة فقط خلال 13 مواجهة ضد ضمك بدوري المحترفين (فاز 8 مباريات، تعادل 4 مرات)، ولم يخسر في 6 مباريات على أرضه (فاز في 5 مباريات، تعادل في مباراة واحدة)، مسجّلاً هدفين على الأقل في كل مباراة.

طموحات متباينة

المواجهة التي ستجمع الفريقين في قلب الرياض تعد بالكثير من الندية والإثارة الجماهيرية.

يُعدّ فريق المدرب سيموني إنزاغي من أبرز الفرق المهيمنة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث لم يُهزم في 28 مباراة، محققًا 20 فوزًا و8 تعادلات، ليحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

على ملعب المملكة، كان الهلال قويا بشكل خاص، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في أربع من مبارياته على أرضه، وسيسعى "الموجات الزرقاء" جاهدًا للعودة إلى سكة الانتصارات أمام جماهيره بعد أسبوع صعب في المنافسات القارية.

جاءت هذه النكسة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث أُقصي الهلال على يد السد بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي، ليخسر في النهاية بركلات الترجيح – وهي نتيجة ستكون مؤلمة لفريق يطمح إلى تحقيق إنجازات كبيرة على عدة جبهات.

إعلان

ويعكف مدرب الهلال سيموني إنزاغي على وضع ملامحه خطته التكتيكية والأسلوب الذي سيعتمده ضد ضمك بعد أن استعاد خدمات البرازيلي مالكوم فيليبي.

ويسعى الهلال لاستغلال مباراته المؤجلة وعاملي الأرض والجمهور لتضييق الفارق مع النصر صاحب الصدارة.

في المقابل، يسعى نادي ضمك لتحقيق مفاجأة تاريخية تؤمن موقفه في وسط الجدول وتبعده عن حسابات الهبوط المعقدة.

ويصل ضمك إلى ملعب المملكة في وضع أكثر هشاشة، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة فقط من خمسة انتصارات و11 تعادلا و13 هزيمة – بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

مع ذلك، هناك مؤشرات على تحسن أداء الضيوف، الذين فازوا في ثلاث من آخر خمس مباريات.

الغيابات المتوقعة

يغيب عن الهلال حمد اليامي بسبب إصابة في الرضفة، بينما يغيب يوسف أكجيك منذ يناير/كانون الثاني ولا يزال غير متاح.

ويحيط الشك بمشاركة ناصر الدوسري بسبب إصابة في إصبع القدم، كما أن مشاركة كريم بنزيمة تبقى غير مؤكدة أيضا.

في المقابل، يواصل كاليدو كوليبالي تعافيه، ولكن من غير المتوقع عودته إلى الملاعب في الوقت الحالي، بينما يغيب سيمون بوآبري بسبب إصابة في أوتار الركبة، ويُحيط الشك بمشاركة مراد الهوساوي بسبب مشكلة في الركبة.

أما ضمك فيدخل المباراة بكامل جاهزيته، مما يمنح كاريل تشكيلة كاملة للاختيار منها قبل السفر إلى الرياض.

التشكيلة المتوقعة للهلال:

بونو؛ الحربي، تمبكتي، لاجامي، هيرنانديز؛ ميلينكوفيتش-سافيتش، كانو، نيفيز، الدوسري؛ مالكوم، بنزيمة.

التشكيلة المتوقعة لضمك:

كيوين؛ العبيد، بدران، حركاس، هوساوي؛ أوكيتا، عبدو، فادا، سيلا؛ أرييلسون، ميتيه.