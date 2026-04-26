كيف تحول تألق المغربي الزلزولي إلى خسارة مالية لبرشلونة؟

يواصل الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس تألقه مع الفريق الأندلسي، وهو ما شكل صدمة كبيرة لناديه الأم برشلونة، الذي بات مهددا بخسارة مبلغ كبير إذا بيع اللاعب مستقبلا لأي فريق آخر.

وانتقل الزلزولي (24 عاما) من برشلونة إلى ريال بيتيس صيف عام 2023 في صفقة بلغت 7.5 ملايين يورو (نحو 8.1 ملايين دولار)، مع احتفاظ النادي الكتالوني بـ50% من قيمة أي بيع مستقبلي.

وفي فبراير/شباط الماضي حصلت بيتيس على نسبة إضافية من قيمة أي صفقة بيع محتملة للزلزولي، بعدما قطعت برشلونة إعارة البرازيلي فيتور روكي من أجل بيعه إلى بالميراس.

وبحسب صحيفة "آس" (AS) الإسبانية فإن ريال بيتيس ستحصل على ما نسبته 80% من قيمة بيع عقد الزلزولي مع بقاء 20% فقط للنادي الكتالوني.

ندم برشلونة بسبب تألق الزلزولي

ويواصل الزلزولي تألقه مع ريال بيتيس هذا الموسم، وقدم يوم الجمعة الماضي مباراة كبيرة ضد ريال مدريد في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكدت الصحيفة أن الزلزولي يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس، وقد ساهم هذا الموسم في 24 هدفا (سجل 12 وصنع مثلها) في 38 مباراة بجميع البطولات.

وبالنظر إلى هذه الأرقام يترقب النادي الأندلسي تحقيق مكاسب مالية كبيرة من بيعه المحتمل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب سيكون مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2026 وهو ما قد يرفع من قيمته السوقية بشكل أكبر.

سعر الزلزولي

وتقدر إدارة ريال بيتيس سعره الحالي بين 40 و50 مليون يورو (نحو 43.2 و54 مليون دولار)، وسط اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بضمه، إلى جانب أن برشلونة يبحث إمكانية إعادته خيارا لتعزيز الجهة اليسرى إذا لم يتم التعاقد مع ماركوس راشفورد.

ويعيش الزلزولي حاليا أفضل فتراته مع ريال بيتيس، فبعد عودته من إصابة في الكاحل تعرض لها في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام تشلسي بالموسم الماضي، عاد ليقدم أداء لافتا طوال الموسم الحالي.

وكان الزلزولي قد صرح سابقا: "أنا متأكد أن هذا سيكون أفضل موسم لي مع بيتيس"، وهو ما يتحقق عمليا على أرض الملعب بالنظر إلى أرقامه.

وختمت الصحيفة "يبدو أن بيتيس لن يوافق على بيع لاعبه إلا مقابل عرض ضخم يتناسب مع قيمته الحالية وأدائه المتصاعد".