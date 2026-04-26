الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا يحصد جائزة مالية ضخمة وهذه عوائد الاتحاد والهلال

حققت الأندية السعودية الثلاثة، الأهلي والاتحاد والهلال، عوائد مالية ضخمة بلغت 16 مليونا و100 ألف دولار من مشاركتها في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عقب ختام المنافسات القارية رسميا.

واعتلى النادي الأهلي قائمة الأندية السعودية الأكثر حصدا للجوائز بعد تتويجه باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، حيث بلغت قيمة جائزته 12 مليونا و500 ألف دولار.

وحسم الأهلي لقب نسخة 2025-2026 بعد فوزه على ماتشيدا الياباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة مساء أمس السبت.

من جانبه، بلغت قيمة جائزة نادي الاتحاد مليونا و900 ألف دولار، بعد وصوله إلى دور الثمانية قبل الخروج أمام ماتشيدا إثر خسارته بهدف نظيف.

أما نادي الهلال، فحصد مليونا و700 ألف دولار، بعدما انتهى مشواره في البطولة عند دور الـ16 بخسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح.