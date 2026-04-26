مدير منتخب مصر يؤكد انتهاء موسم صلاح مع ليفربول

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن مهاجم ليفربول محمد صلاح سيغيب عن بقية الموسم بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز فريقه 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحيا الجناح المصري -33 عاما- الذي أعلن أنه سيغادر أنفيلد في نهاية الموسم الجماهير أثناء مغادرته الملعب مصابا في الدقيقة 60.

إصابة محمد صلاح

ولم يعلن ليفربول تفاصيل إصابة صلاح، لكن إبراهيم حسن أوضح أن النجم المصري خاض مباراته الأخيرة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إبراهيم حسن: "صلاح يعاني من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية وسيحتاج إلى أربعة أسابيع للتعافي".

وبعد تسعة مواسم حافلة بالألقاب، تصل رحلة صلاح مع ليفربول إلى نهايتها. وسيكون وداعه مصحوبا بكلمات مؤثرة بدلا من هز شباك المنافسين، إذ سيخاطب الجماهير عقب المباراة الأخيرة في الموسم ضد برنتفورد.

وتبقى لليفربول مباراتان على أرضه ضد تشلسي 9 مايو/أيار وبرنتفورد 24 مايو/أيار، ويحل ضيفا على مانشستر يونايتد 3 مايو/أيار وعلى أستون فيلا 17 مايو/أيار.

وأحرز صلاح -ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول- 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

صلاح جاهز لكأس العالم

وقال إبراهيم حسن إن صلاح سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث ستواجه مصر بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة.

وسيعمل صلاح على التعافي في الوقت المناسب للنهائيات المقامة في أمريكا الشمالية، التي ستنطلق في 11 يونيو/حزيران، ليتجنب المصير نفسه الذي تعرض له قبل كأس العالم 2018.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الكتف خلال الهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وعلى الرغم من تسجيله هدفين في مباراتين فإن مصر ودعت النهائيات التي أقيمت في روسيا من دور المجموعات.

اتصال مدرب منتخب مصر بصلاح

وحرص التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التواصل هاتفيا مع محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة.

وتمنى حسام حسن له الشفاء العاجل والعودة سريعا لقيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدا القيمة الكبيرة التي يمثلها قائد الفريق في حسابات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.