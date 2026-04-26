إصابات النجوم تربك أنشيلوتي مدرب البرازيل قبل كأس العالم

تلقى المدرب الإيطالي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم كارلو أنشيلوتي صدمة تلو الأخرى فيما يتعلق بالغيابات المؤثرة المتوقعة عن قائمة "السيليساو" في نهائيات كأس العالم 2026.

الإصابات تضرب البرازيل قبل كأس العالم

وانتهى موسم مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو بشكل سيئ، فبعد أشهر من المعاناة من الإصابة عاد اللاعب للمشاركة في المباريات لكنه تعرّض لانتكاسة جديدة في العضلة الخلفية للفخذ، قبل أقل من 50 يوما من انطلاق المونديال.

وبالتالي انضم ميليتاو الذي تأكد ابتعاده عن الملاعب لـ4 أشهر، إلى قائمة الغائبين عن البرازيل في المونديال القادم إلى جانب مواطنيه رودريغو غوس وفيتور روكي، في وقت لا تزال فيه الشكوك تحيط بالثنائي إستيفاو وحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر.

وبسبب غياب ميليتاو سيجد المدرب أنشيلوتي نفسه مجبرا على مواصلة التجربة والتعديل على خططه التكتيكية، كما فعل في التوقف الدولي الأخير وفيه جرّب خط دفاع بديلا ضد فرنسا (1-2) وكرواتيا (3-1)، لكن النتائج لم تكن مطمئنة إذ ظهر المنتخب البرازيلي بأداء دفاعي ضعيف ومثير للقلق.

شكوك حول أليسون بيكر وإستيفاو

وفي مركز حراسة المرمى، لا تزال هناك شكوك حول حالة بيكر، فرغم تأكيد مدرب ليفربول آرني سلوت تعافيه من الإصابة لكن مقربين منه أكدوا أنه يركّز فقط على كأس العالم ولن يخاطر بالعودة قبل التأكد التام من جاهزيته.

أما إستيفاو فلا تزال فرص مشاركته قائمة، لكن تعافيه يعتمد على اتفاق بين تشلسي ومسؤولي البرازيل حول برنامج إعادة التأهيل، إذ ترغب إدارة "البلوز" في أن يتم العلاج بلندن بينما يفضل اللاعب ومحيطه أن يتم في بلاده.

وفي الخط الأمامي يشكّل غياب فيتور روكي ضربة مؤثرة، رغم أنه لم يكن مرشحا أساسيا للتشكيلة الأساسية إلا أنه كان عنصرا مهما كبديل هجومي.

وضعية صعبة

ومع تبقي نحو شهر ونصف فقط على انطلاق البطولة، يجد المنتخب البرازيلي نفسه مضطرا لبناء نموذج لعب فعال وسريع يحقق هدفين أساسيين هما إقناع الجماهير البرازيلية وتقديم أداء قوي في المونديال، وهما مهمتان صعبتان ينبغي على المدرب أنشيلوتي إنجازهما تحت ضغط الوقت.

وعلّقت صحيفة "آس" (AS) على هذه الوضعية بالقول "أنشيلوتي معروف بقدرته على التكيف مع الظروف وقد أثبت ذلك طوال مسيرته التدريبية، لكنه الآن أمام ربما أصعب اختبار في مسيرته مع مشروع يتطلب إعادة بناء سريعة قبل كأس العالم".

وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهاييتي وأسكتلندا.

ويعد المنتخب البرازيلي الفريق الوحيد في التاريخ الذي شارك في جميع بطولات كأس العالم، كما أنه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

وفاز البرازيليون بكأس العالم في 5 نسخ سابقة هي السويد 1958، تشيلي 1962، المكسيك 1970، الولايات المتحدة 1994، كوريا الجنوبية واليابان 2002.