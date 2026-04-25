نادي لوسيل يصعد للدوري القطري لأول مرة في تاريخه

سطر نادي لوسيل فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم القطرية بعد حجزه بطاقة التأهل إلى دوري نجوم بنك الدوحة للمرة الأولى منذ تأسيسه، وذلك عقب فوزه الثمين على فريق المرخية 2-صفر السبت في المباراة التي احتضنها ملعب حمد الكبير بالنادي العربي.

وبهذا الانتصار، حسم لوسيل صراع الصدارة لدوري الدرجة الثانية وصولا إلى النقطة 29 قبل جولة واحدة من الختام، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الخريطيات الذي ضمن خوض المباراة الفاصلة برصيد 25 نقطة إثر فوزه على معيذر 2-1.

ويعد هذا الصعود إنجازا استثنائيا كونه يمثل المرة الأولى التي يظهر فيها فريق جديد في دوري الكبار منذ تأهل لخويا عام 2011، كما أنه جاء

قبل الموعد المحدد في رؤية مجلس الإدارة التي كانت تطمح للصعود بحلول موسم 2028-2029، ليتحقق الحلم عام 2026 تحت قيادة المدرب البرتغالي إيمانويل ألفانتي.

وأعرب نواف المضاحكة، رئيس نادي لوسيل، عن فخره بهذا التحول التاريخي قائلا: "التأهل لدوري الكبار شعور لا يوصف، وهو ثمرة جهد وتعب طيلة الموسم، والتأهل رفقة الكبار ليس صدفة ولكن نتيجة العمل الجماعي وأن الكل يعمل على قلب رجل واحد".

وأضاف المضاحكة موضحا الاستراتيجية التي قادت لهذا النجاح: "لوسيل يعيش مرحلة محورية تعكس حجم التحول الإداري والفني، حيث كنا نضع نصب أعيننا الصعود بحلول موسم 2028-2029 عبر خطة خمسية ترتكز على تأسيس قاعدة قوية من الفئات السنية لتغذية الفريق الأول والمنتخبات الوطنية".

واختتم تصريحه مؤكدا: "نعد الجميع أن نادي لوسيل سيخرج من صفوفه عدة لاعبين لتمثيل منتخباتنا الوطنية، وسيبقى النادي نموذجا رائدا في

الإدارة الرياضية الحديثة".

من جانبه، أبدى المدرب البرتغالي إيمانويل ألفانتي سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدا أن الصعود قبل جولة من النهاية يبرهن على قوة الفريق،

مضيفا: "ما تحقق هذا الموسم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عمل طويل وجهد جماعي كبير من جميع عناصر الفريق، والجميع كان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق هذا الهدف".

إعلان

وتابع ألفانتي: "كنا نؤمن بقدرتنا على الصعود لكن الطريق لم يكن سهلا، حيث واجهنا العديد من التحديات والمباريات الصعبة، إلا أن شخصية الفريق وروح الإصرار كانت حاضرة دائما، وهو ما صنع الفارق في اللحظات الحاسمة".

وعن المرحلة المقبلة، أضاف: "ندرك أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة في دوري النجوم، لكننا سنعمل بكل قوة من أجل الظهور بصورة

مشرفة تليق باسم نادي لوسيل".