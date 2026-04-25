ميليتاو مهدد بالغياب عن كأس العالم ومبابي يثير المخاوف

تلقى نادي ريال مدريد والمنتخب البرازيلي صدمة قوية بعد الكشف عن احتمال خضوع المدافع إيدير ميليتاو لعملية جراحية، مما قد يهدد مشاركته في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، في وقت يترقب فيه النادي نتائج الحالة الصحية لنجمه الفرنسي كيليان مبابي.

معضلة ميليتاو.. الجراحة أم العلاج التحفظي؟

أفادت تقارير صحفية، ومنها ما نشرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، أن ميليتاو يمر بلحظة فارقة في مسيرته بعد إصابته في العضلة الثنائية الرأسية للفخذ الأيسر خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

ويجد المدافع البرازيلي نفسه أمام خيارين أحلاهما مر:

التدخل الجراحي: يضمن تقليل احتمالات انتكاس الإصابة مستقبلا، لكنه سيعني غيابه المؤكد عن "مونديال 2026″، حيث تقدر مدة التعافي ما بين 4 إلى 5 أشهر.

العلاج التحفظي: وهو نهج طبي يعتمد على تجنب التدخل الجراحي والتركيز على العلاج الطبيعي والتأهيل المكثف. ورغم أن هذا الخيار قد يجعله جاهزا خلال 5 أسابيع فقط للمشاركة مع "السيليساو"، فإنه يحمل مخاطرة كبيرة بحدوث انتكاسة وشيكة؛ إذ قد لا تلتئم الأنسجة العضلية بالقوة الكافية لتحمل إيقاع المباريات المرتفع، مما يهدد بتفاقم الإصابة لاحقا.

ويقوم اللاعب حاليا باستشارة الطواقم الطبية والمقربين منه لاتخاذ القرار النهائي، وسط حالة من القلق في معسكر المنتخب البرازيلي الذي يعول كثيرا على خدماته في المحفل العالمي.

ترقب لحالة مبابي

وفي سياق متصل، لم تتوقف متاعب المدرب ألفارو أربيلوا عند خط الدفاع، بل امتدت لتشمل خط الهجوم؛ حيث من المقرر أن يخضع النجم الفرنسي كيليان مبابي لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي بعد غد الاثنين.

وكان مبابي قد غادر مواجهة ريال بيتيس الأخيرة وهو يشعر بآلام في العضلات الخلفية، وتشير التقديرات الأولية إلى معاناة اللاعب من "إجهاد عضلي"، إلا أن الفحوصات النهائية هي التي ستحدد مدة غيابه وبرنامجه التأهيلي.

وتضع هذه الإصابات الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا أمام تحديات كبيرة لتعويض الغيابات المؤثرة في القوام الأساسي للفريق.