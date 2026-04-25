اتحاد عالمي جديد للاعبين يشعل مواجهة مع "فيفبرو"

أطلق ممثلو أربعة اتحادات وطنية للاعبين المحترفين يوم الخميس في مدريد اتحاد عالمي جديد يقولون إنه سيعزز حقوق لاعبي كرة القدم وسيحسن الحوار مع الهيئات الإدارية المشرفة على الرياضة.

وفي خطوة تفتح جبهة جديدة في الصراع حول من يتحدث باسم اللاعبين، تم الكشف عن اتحاد لاعبي كرة القدم الدوليين، حيث تم تعيين ديفيد أجانزو، رئيس الاتحاد الإسباني للاعبين المحترفين والرئيس السابق للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، لقيادة الكيان الجديد.

كما تم تمثيل اتحادات اللاعبين من البرازيل والمكسيك وسويسرا.

وأثارت المبادرة انتقادات سريعة من فيفبرو، الذي قال في بيان إن أجانزو يتصرف بدافع المصلحة الشخصية وينحاز إلى مؤسسات مرتبطة بالهيئات الإدارية لكرة القدم، فضلا عن مجموعات تم طردها من فيفبرو بسبب مزاعم سوء إدارة.

ورفض أجانزو هذه الانتقادات، قائلا إنه "لن يسعى إلى المواجهة مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين".

ويأتي هذا الإطلاق وسط توتر العلاقات بين اتحادت اللاعبين وسلطات كرة القدم، لا سيما بشأن توسع جدول المباريات الدولية.

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وفيفبرو في عام 2024 بعد أن قدم اتحاد اللاعبين المحترفين شكوى إلى المفوضية الأوروبية، بحجة أن الفيفا يسيء استخدام مركزه المهيمن بإضافة مسابقات دون تشاور كاف.

ونفى أجانزو التلميحات التي تشير إلى أن المبادرة الجديدة مدعومة من قبل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، لكنه قال إن "الحوار المباشر مع الفيفا" أمر ضروري.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإسباني للاعبين المحترفين على المبادرة في فبراير شباط بنسبة تأييد لقيادة عملية إنشاء اتحاد لاعبي كرة القدم الدوليين بلغت 99.8 بالمئة من الأصوات.

كما أيدت الجمعية العمومية ذاتها انسحاب الاتحاد الإسباني للاعبين من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، مشيرة إلى ما وصفته بأنه "افتقار تام للشفافية، فضلا عن انعدام الحوار التام مع الهيئات الدولية".

وقال أجانزو للصحفيين "نحن نمثل أكثر من 30 ألف لاعب كرة قدم، ونأتي إلى هنا بنموذج جديد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين وتسهيل التواصل المباشر مع جميع الهيئات الدولية".

وأضاف "نحن على اتصال بالفعل مع 15 إلى 20 اتحادا للاعبين كانوا على دراية تامة بهذه اللحظة وينتظرون هذا الإعلان لاتخاذ خطوته والانضمام إلى مبادرتنا".

ورفض أجانزو الكشف عن هوية أي اتحادات أخرى بخلاف تلك الموجودة.