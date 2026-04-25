رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

فيفا يستحدث محكمة "طوارئ" في مونديال 2026

الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الراعي الأول لتنظيم كأس العالم (غيتي)
Published On 25/4/2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيل قسم خاص تابع للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) للعمل خلال كأس العالم 2026، ليكون بمثابة هيئة استئناف نهائية تضمن تسوية النزاعات القانونية والطعون ضد قرارات فيفا المتعلقة بالبطولة بشكل سريع ومستقل.

وسيعمل هذا القسم التابع لمحكمة كاس طوال فترة البطولة المقررة في الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز 2026، حيث سيوفر إجراءات تحكيم معجلة للقضايا المؤهلة للاستئناف، على أن يتولى إصدار القرارات محكّمون مختارون من قائمة كرة القدم الخاصة بالمحكمة الرياضية الدولية.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان حل النزاعات بكفاءة عالية وفي غضون 48 ساعة فقط.

ووفقا للوائح، لا يمكن تقديم الاستئنافات إلى هذا القسم إلا بعد استنفاد كافة القنوات القانونية الداخلية الأخرى، وبشرط أن يكون القرار المطعون فيه خاضعا للاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي بموجب لوائح فيفا.

المصدر: وكالات
