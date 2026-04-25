فليك يراهن على نسخة مختلفة من لامين جمال

قال الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة، الجمعة، إن النجم اليافع المصاب لامين جمال سيعود إلى الملاعب خلال كأس العالم 2026 في كرة القدم هذا الصيف مع منتخب إسبانيا، مؤكدا أنه سيكون "أقوى" مما هو عليه حاليا.

وقال فليك للصحافيين "الوضع ليس سهلا بالنسبة لنا، ولا بالنسبة له أيضا".

وأضاف "هو يدرك أنها أول إصابة عضلية له. ما أستطيع ملاحظته أنه يتمتع بتركيز كبير، ولديه دافع قوي. سيغيب عنا في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أنه سيكون حاضرا في كأس العالم 2026، وسيعود أقوى مما هو عليه الآن".

وأشار فليك إلى أن جمال ربما تعرض للإصابة نتيجة الخطأ الذي احتُسبت على إثره ركلة الجزاء، لكنه لم يدرك خطورة الموقف لعدم تعرضه سابقا لإصابة عضلية.

وقال فليك "لقد شعر بشيء بعد المخالفة، لكنني أعتقد أنه لم يكن كبيرا. وقرر تنفيذ ركلة الجزاء، وبعد ذلك ربما تفاقم الأمر".

وأضاف "لم يسبق له أن تعرض لإصابة عضلية، لذا فالأمر جزء من تعلّمه فهم الإشارات التي يرسلها الجسد".

وتابع "الأمر ليس سهلا لأنه لا يزال صغير السن، لكن في النهاية هي تجربة، وهذا ما يتعين عليه أن يتعلمه".

ونوّه فليك "أقدّر كثيرا ما قدمه في الأسابيع الأخيرة، لقد كان في مستوى مذهل، وهو أكثر نضجا من عمره البالغ 18 عاما".

وأضاف "إنه لاعب ذكي وواعٍ ويعرف ما يريد. بالطبع، هذه الإصابة تؤثر عليه، لكن عليه الآن التركيز على عملية التعافي، ليعود أكثر جاهزية وأفضل من السابق".

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عاما قد تأكد غيابه عن بقية الموسم بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية تعرّض لها الأربعاء، خلال فوز برشلونة على سلتا فيغو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتحصل جمال على ركلة جزاء وسجّلها بنجاح، ليساهم في بقاء برشلونة متقدما بفارق تسع نقاط في صدارة الترتيب أمام ريال مدريد، لكنه سقط مصابا مباشرة بعد ذلك، ليتم استبداله.

إعلان

وسجّل جمال 24 هدفا مع 18 تمريرة حاسمة هذا الموسم للعملاق الكاتالوني في مختلف المسابقات، وله أيضا تسعة أهداف في آخر 12 مباراة بالدوري.

ويُعد جمال الذي حلّ ثانيا في سباق الكرة الذهبية العام الماضي، وساهم في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024، أحد الركائز الأساسية في مساعي برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي السبت، فيما يتوجه ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس الجمعة.