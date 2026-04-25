شاهد.. بايرن ميونخ يفوز على ماينز بـ"ريمونتادا" مثيرة

احتفل نادي بايرن ميونخ بالتتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه، بفوز مثير على ملعب ماينز 4-3 في الجولة الحادية والثلاثين للبوندسليغا.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 82 نقطة كما سجل 113 هدفا ليعزز رقمه القياسي، مقابل 32 هدفا سكنت شباكه.

قلب بايرن ميونخ تأخره بثلاثية نظيفة إلى فوز درامي ومثير بنتيجة 4-3 على مضيفه ماينز في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميوا أرينا"، ليعود الفريق البافاري بانتصار مثير بعد أن كان قريبا من تلقي هزيمة قاسية في ظل تدوير المدرب فنسنت كومباني لتشكيلته قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

بدأ ماينز المباراة بقوة مستغلا التغييرات في صفوف الضيوف، وافتتح دومينيك كور التسجيل في الدقيقة 15 بتسديدة قوية عقب ركلة ركنية، ثم أضاف بول نيبيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد استغلاله كرة مرتدة من الحارس يوناس أوربيغ. وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، عزز شيرالدو بيكر تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث وسط صدمة من لاعبي البايرن.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى كومباني تغييرات حاسمة بدخول هاري كين وميكايل أوليسي وجمال موسيالا، لتبدأ رحلة العودة، إذ قلص السنغالي نيكولاس جاكسون الفارق في الدقيقة 53 بتسديدة مباشرة رائعة، ثم أشعل أوليسي اللقاء بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 73 بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، اكتملت "الريمونتادا" البافارية؛ حيث نجح جمال موسيالا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80، قبل أن يختتم القناص الإنجليزي هاري كين المهرجان بتسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة 83، مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة بعد واحدة من أكثر المباريات إثارة في الموسم الحالي.

باير ليفركوزن إلى المركز الخامس

وفاز باير ليفركوزن على مضيفه كولن 2-1 ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف شتوتغارت ونقطة واحدة أمام هوفنهايم.

إعلان

ويدين ليفركوزن بهذا الانتصار للمهاجم التشيكي باتريك شيك الذي سجل هدفي فريقه، حيث جاء الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، حاول نادي كولن العودة في النتيجة ونجح المهاجم الألماني لوكا فالدشميدت في تقليص الفارق بتسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 77.

وحصل فريق هايدنهايم متذيل الترتيب على بصيص من الأمل في البقاء بدوري الأضواء بفوزه على سانت باولي بهدفين سجلهما بودو زيفزيفادزي وإرين دينكتشي.

ورفع هايدنهايم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأخير بفارق أربع نقاط عن المركز الثالث من القاع، الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

ويتأخر هايدنهايم بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير، فولفسبورغ الذي تعادل سلبيا مع ضيفه غلادباخ.

كما تعادل أوغسبورغ مع آينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله، حيث سجل أنطون كادي لأصحاب الأرض وعادل ريتسو دوان الكفة لصالح فرانكفورت.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بفارق ست نقاط عن أوغسبورغ صاحب المركز التاسع.