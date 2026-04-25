سلوت مدرب ليفربول يثير الغموض حول إصابة صلاح

أثار مدرب ليفربول آرني سلوت الغموض حول إصابة نجم الفريق محمد صلاح خلال مواجهة كريستال بالاس، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صرح سلوت عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "ما حدث لصلاح هو جزء من قصتنا هذا الموسم، فوز جديد، وإصابة جديدة، ولكن من السابق لأوانه تحديد قوة الإصابة، ولكننا جميعا نعرف صلاح وأن خروجه من الملعب لا يحدث إلا لسبب صعب".

أضاف المدرب الهولندي: "خروج صلاح من الملعب مؤشر على أمر ما، وسننتظر لمعرفة خطورة الإصابة".

وغادر صلاح أرضية الملعب بعد مرور 59 دقيقة متأثرا بإصابة في العضلة الخلفية اليسرى، ليحل مكانه الهولندي جيريمي فريمبونغ أثناء تقدم ليفربول بنتيجة 2-صفر.

وتطرق سلوت للحديث عن الفوز 3-1 على كريستال بالاس، قائلا: "لقد توترت المباراة بسبب هدف المنافس، لا أعتقد أننا نستحق أن يدخل مرمانا هدف بهذه الطريقة، وكان كريستال بالاس متماسكا بعكس نتيجة المباراة حينها".

وتساءل: "هل توجد مباراة لنا لا نتحدث فيها عن جدل تحكيمي؟".

وأشار: "لقد سبق أن تعرضنا لمواقف مماثلة بأن يستكمل المنافس المباراة أثناء سقوط أحد لاعبينا، لقد سقط ماك أليستر على الأرض واحتاج إلى خمس غرز، ولكن لاعبي مانشستر يونايتد استكملوا اللعب، لا ألومهم، ولكن كان على الحكم إيقاف اللعب".

واستطرد: "التظاهر بالإصابة سيصبح حيلة لإيقاف اللعب، لقد حدث ذلك أربع مرات خلال مباراة اليوم، وبالنسبة لمونيوز لاعب كريستال بالاس، فإنه في حالات أخرى يتوقف اللعب وحالات أخرى يتم تسجيلها".

واختتم آرني سلوت: "لن ألوم مونيوز بقدر ما ألوم الحكم".

وسجل كريستال بالاس هدفه الوحيد أثناء سقوط حارس ليفربول فريدي ودمان على الأرض متأثرا بإصابة في الركبة، مما أثار اعتراض لاعبي ليفربول وسلوت، ولكن تم احتساب الهدف.