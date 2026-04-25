سلوت يحصل على جائزة خاصة بعد فوز ليفربول

حصل الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول على جائزة أفضل أداء في الأسبوع المقدمة من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنحت لجنة التحكيم الجائزة للمدرب الهولندي تقديرا لفوز ليفربول (2-1) على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، الأحد الماضي.

وضمن هدف فيرغيل فان دايك في الدقيقة 100 الفوز لليفربول في أول زيارة لهم إلى ملعب هيل ديكنسون.

وذكر الموقع الرسمي لليفربول أنه قد تم اختيار هذا الأداء كأفضل أداء في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري البطولة الإنجليزية، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية.

ويمر ليفربول بموسم عصيب حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر، كما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، وخسر أيضا في بطولتي الكأس بإنجلترا.

فان دايك قاد ليفربول للفوز على إيفرتون

والأحد الماضي، سجل ⁠فان دايك قائد ليفربول هدفا بضربة رأس في الدقيقة العاشرة من ⁠الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليقود فريقه للفوز 2-1 على مضيفه ⁠إيفرتون في الدوري الإنجليزي في أول مباراة قمة ميرسيسايد تقام على ملعب هيل ديكنسون الجديد.

وفي ‌آخر مباراة قمة ميرسيسايد يخوضها قبل رحيله عن ليفربول صيفا، افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 29 عندما فقد إيفرتون الكرة بسهولة، ومررها كودي خاكبو إلى اللاعب المصري ⁠داخل منطقة الجزاء، فسددها بهدوء ⁠في مرمى غوردان بيكفورد.

وأدرك إيفرتون التعادل عن طريق بيتو الذي سجل من مسافة قريبة ⁠بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

لكن ضربة ⁠رأس فان دايك المتأخرة من ركلة ⁠ركنية منحت الضيوف النقاط الثلاث.