سان جيرمان يضرب أنجيه بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

عزز باريس سان جيرمان صدارته لترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه أنجيه 3-صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، والذي لديه مباراة مؤجلة مع باريس سان جيرمان.

في المقابل، تجمد رصيد أنجيه عند 34 نقطة في المركز الـ13.

وبادر باريس سان جيرمان بالهجوم منذ البداية، وحاول تهديد مرمى أنجيه لتسجيل هدف مبكر في شباكه بغرض إنهاء الأمور لصالحه منذ البداية.

وفي الدقيقة السابعة تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول عن طريق لي كانغ إن، حيث مرر لوكاس بيرالدو الكرة من وسط الملعب إلى أشرف حكيمي المنطلق من الجهة اليمنى، ليخترق دفاع أنجيه ويسدد كرة تصدى لها الحارس لترتد أمام لي كانغ إن ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 39 سجل باريس سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق سيني مايولو الذي تلقى تمريرة من زميله لي كانغ إن صاحب الهدف الأول، ليضع الكرة في الشباك معززا تقدم فريقه في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 52 سجل لوكاس بيرالدو الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، حيث تلقى عرضية من ركنية نفذها زميله لي كانغ إن، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.