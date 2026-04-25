فابريغاس المرشح الأبرز لخلافة روسينيور في تشيلسي

فتح رئيس نادي كومو الإيطالي، ميروان سوارسو، الباب أمام رحيل مدربه الإسباني سيسك فابريغاس لتولي القيادة الفنية لنادي تشيلسي الإنجليزي، مؤكدا أن النادي لن يقف عائقا أمام طموحات النجم السابق "للبلوز".

خليفة محتمل لليام روسينيور

يعد فابريغاس (38 عاما) أحد أبرز المرشحين لخلافة المدرب ليام روسينيور، الذي أُقيل من منصبه يوم الأربعاء الماضي بعد فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، إثر سلسلة من النتائج السلبية التي شملت خمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود تشيلسي حاليا المدرب المؤقت كالوم ماكفرلين حتى نهاية الموسم الجاري، بينما تخطط إدارة "ستامفورد بريدج" لتعيين مدرب دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تصريحات رئيس كومو

وفي حديثه لصحيفة "سيتي إيه إم" (City AM)، قال سوارسو: "إذا كان هذا الأمر سيجعله سعيدا، فالقرار يعود إليه. بطبيعة الحال، نرغب في بقاء موظفينا معنا لأطول فترة ممكنة، لكننا في نهاية المطاف لا نملك فابريغاس، وهو حر في الانتقال إلى تشيلسي إذا رغب في ذلك".

مصير الحصة الاستثمارية

أوضح رئيس النادي الإيطالي أن رحيل فابريغاس المحتمل لن يؤثر بالضرورة على حصته كأحد المساهمين في نادي كومو. ويمتلك النجم الإسباني حصة أقلية في النادي إلى جانب أسطورة أرسنال تييري هنري، بينما تعود الملكية الأساسية لمليارديرات من إندونيسيا.

وأشار سوارسو إلى وجود هيكلية تسمح لفابريغاس بالبقاء كصاحب مصلحة في النادي، "ما لم ينتقل للعمل في نادٍ إيطالي منافس"، مؤكدا أن الأمر يخضع لمنطق "إدارة الأعمال والمنطق السليم".

ويأتي اهتمام تشيلسي بفابريغاس في وقت يسعى فيه النادي اللندني لاستعادة استقراره الفني والعودة للمنافسة على الألقاب، مستعينا بخبرة الإسباني الذي حقق نجاحات كبيرة كلاعب في صفوف الفريق، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية الواعدة في الدوري الإيطالي مع كومو.

يذكر أن فابريغاس سبق أن لعب للبلوز ما بين (2014–2019)، وتُوِّج مع الفريق اللندني بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين والدوري الأوروبي.