بين مانشستر سيتي ومنتخب إيطاليا.. بيب غوارديولا أمام مفترق طرق

ذكر تقرير إعلامي أن بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، سيحرص على الاتجاه لتدريب المنتخبات الوطنية إذا ترك الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "لاغزيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية أن غوارديولا سيكون المرشح الجدير بالثقة لتولي تدريب المنتخب الإيطالي.

بين مانشستر سيتي ومنتخب إيطاليا

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإسباني سيحرص على تولي تدريب أحد المنتخبات الوطنية عقب انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي.

وأكدت أن غوارديولا يدرس بقوة الرحيل بنهاية الموسم عن مانشستر سيتي، خاصة إذا تمكن الفريق من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال في عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي عام كامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي السابق، حُدد بديلا مثاليا في مانشستر سيتي، في حين أن غوارديولا سيكون سعيدا بتولي مسؤولية منتخب وطني.

وتعد صحيفة "لاغزيتا ديلو سبورت" حاليا الصحيفة الرياضية الإيطالية الوحيدة التي تتبنى تعيين غوارديولا مدربا لمنتخب إيطاليا، وتغطي بشكل موسع احتمالات هذا السيناريو الذي يتطلب -حسب الصحيفة- مساعدة من رعاة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتغطية راتب المدرب الإسباني الباهظ.

وبنى غوارديولا روابط قوية في إيطاليا، حيث كان لاعبا من قبل في بريشيا وروما.