بالفيديو.. نائبة أمريكية تتحرك ضد "سياسات ترمب" قبل المونديال

أعلنت النائبة الأمريكية، لامونيكا ماكيفر، عن تقديمها مشروع قانون جديد يهدف إلى "حماية جماهير كأس العالم وضمان تركيز الجهود الأمنية على سلامة المشجعين بدلا من الانشغال بقضايا الهجرة".

وظهرت النائبة التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، وتشغل حالياً منصب عضوة في مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة العاشرة لولاية نيوجيرسي منذ عام 2024 ، في مقطع فيديو منشور في حسابها على "إكس" وهي تركل كرة قدم بالكونغرس أثناء حديثها عن المشروع في إشارة إلى محاولة إيصال الرسالة بشكل مباشر ومرتبط بأجواء كأس العالم.

وأضافت أن مشجعين من مختلف أنحاء العالم ومن داخل الولايات المتحدة سيتوجهون إلى ولاية نيوجيرسي لمتابعة مباريات البطولة، مشيرة إلى أن الديمقراطيين في لجنة الأمن الداخلي يعملون على تأمينهم داخل الفعاليات وخارجها، وما وصفته بتجاوزات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تركيز أجهزة إنفاذ القانون على حماية الجماهير وتأمين الحدث، بدل الانشغال بما وصفته بالاستهداف المرتبط بسياسات ترامب.