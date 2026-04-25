الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة

تُوِّج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز 1-صفر على ماتشيدا الياباني في المباراة النهائية، اليوم السبت.

أحرز البديل فراس البريكان الهدف الوحيد في الدقيقة 96 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "الإنماء" بجدة، ليتوج الأهلي باللقب وسط جماهيره في المدينة السعودية.

ورفع الفريق السعودي اللقب القاري للمرة الثانية على حساب فريق ياباني، وذلك بعد تتويجه عام 2025 بالفوز على كاواساكي فرونتال بنتيجة 2-صفر في النهائي.

وانتزع الأهلي اللقب هذه المرة رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه زكريا هوساوي في الدقيقة 68 ببطاقة حمراء مباشرة بسبب اعتداء من دون كرة.

تاريخ جديد

سطر الأهلي تاريخا جديدا بتربعه على عرش القارة الصفراء للعام الثاني على التوالي، ليصبح "المحتكر" الوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي لم تعرف بطلا غيره منذ انطلاقها بنظامها الجديد العام الماضي.

وبات الأهلي أول ناد في القارة يتوج بلقب "النخبة" مرتين متتاليتين، كما أصبح ثالث فريق سعودي ينجح في الوصول للنهائي القاري في نسختين متتاليتين، مقتفيا أثر الاتحاد الذي تأهل لنهائيي 2004 و2005، والهلال الذي وصل لنهائيي 2021 و2022.

واستطاع الأهلي معادلة إنجاز جاره الاتحاد بكونه الفريق السعودي الذي يحقق اللقب في سنتين متتاليتين 2004 و2005، متجاوزا بذلك عثرة الهلال الذي حقق لقب 2021 لكنه تعثر في الحفاظ عليه بنسخة 2022، ليحمل الأهلي الآن على عاتقه راية نجاح المشروع الرياضي السعودي في المحافل الدولية.

سجل الفائزين باللقب منذ 1985

2025-2026 الأهلي (السعودية)

2024-2025 الأهلي (السعودية)

2023-2024 العين (الإمارات)

2022 أوراوا رد دياموندز (اليابان)

2021 الهلال (السعودية)

2020 أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

2019 الهلال (السعودية)

2018 كاشيما انتلرز (اليابان)

2017 أوراوا رد دياموندز (اليابان)

2016 ‌تشونبوك موتورز هيونداي (كوريا الجنوبية)

2015 غوانغزو إيفرغراند (الصين)

2014 وسترن سيدني واندرارز (أستراليا)

2013 غوانغزو إيفرغراند (الصين)

2012 أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

2011 السد (قطر)

2010 سيونغنام (كوريا الجنوبية)

2009 بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)

2008 غامبا أوساكا (اليابان)

2007 أوراوا رد دياموندز (اليابان)

2006 تشونبوك ⁠موتورز هيونداي (كوريا الجنوبية)

2005 ⁠الاتحاد (السعودية)

2004 الاتحاد (السعودية)

2003 العين (الإمارات)

2002 سوون بلو وينجز (كوريا الجنوبية)

2001 سوون بلو وينجز (كوريا الجنوبية)

2000 الهلال (السعودية)

1999 جوبيلو إيواتا (اليابان)

1998 ⁠بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)

1997 بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)

1996 سيونغنام (كوريا ⁠الجنوبية)

1995 تاي فارمرز (تايلاند)

1994 تاي ⁠فارمرز (تايلاند)

1993 باس (إيران)

1992 الهلال (السعودية)

1991 الاستقلال (إيران)

1990 لياو نينغ (الصين)

1989 السد (قطر)

1988 طوكيو فيردي (اليابان)

1987 يوميوري (اليابان)

1986 فوروكاوا إليكتريك (اليابان)

1985 دايو رويالز (كوريا ‌الجنوبية)

لم تقم البطولة بين عامي 1972-1984.