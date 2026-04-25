اتحاد الكرة الجزائري يعتمد إجراءات جديدة في الموسم المقبل

صادق الاتحاد الجزائري لكرة القدم على الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالموسم الكروي الجديد 2026-2027، الخاص بمسابقة دوري المحترفين.

وجاء في بيان للاتحاد نشره في موقعه الرسمي أن الإجراء الرئيسي الجديد يخص تمكين كل ناد من قيد 30 لاعبا ضمن الفريق الأول طيلة الموسم، من بينهم 3 لاعبين من مواليد 2006.

وتم الإبقاء على عدد اللاعبين الأجانب عند 4، شريطة إثبات مشاركتهم الدولية الفعلية في 5 مباريات رسمية على الأقل مع منتخب وطني (الأول، الأولمبي، و/أو تحت 20 سنة) خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2024، 2025، و2026) التي تسبق انضمامهم.

وكشف الاتحاد الجزائري أن فترة الانتقالات الصيفية حُددت في الفترة من الأول من يوليو/تموز إلى 31 أغسطس/آب المقبلين، على أن يكون الانطلاق الرسمي لموسم 2026-2027 يوم الخميس 20 أغسطس/آب المقبل.

في المقابل، لم يعلن الاتحاد عن تاريخ نهاية الموسم الحالي مكتفيا بالإشارة إلى إجراءات اتخذت لإدارة المباريات المؤجلة وفقا لتعديل الروزنامة دون أن يكشف عن فحواها.

ويتصدر مولودية الجزائر حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 11 نقطة عن شبيبة الساورة ملاحقه المباشر قبل 3 جولات من ختام الموسم، لكن مع تبقّي مباراة مؤجلة لكليهما.