ألمانيا تدرس الترشح لاستضافة كأس العالم

يدرس الاتحاد الألماني لكرة القدم، التقدم بملف ترشح لاستضافة بطولة كأس العالم للرجال في المستقبل.

وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) :" وفقا لما قاله بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني، ستقدم ألمانيا البنية التحتية الضرورية وسيقدم الاتحاد الألماني الخبرة

التنظيمية الملائمة. ولهذا السبب ندرس تقديم طلب لاستضافة كأس العالم، حيث يجري دراسة ومناقشة الخيارات المستقبلية"، ولم يحدد المتحدث دورة معينة للترشح واستضافتها.

وأوضح الاتحاد الألماني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليس لديه حاليا أي عملية تقديم عروض محددة جارية.

وقال نيوندورف أمام البوندستاج الألماني، مجلس النواب الألماني الاتحادي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه عندما يتعلق الأمر بكأس العالم للرجال، فإننا نستطيع "من حيث المبدأ أن نتصور أنه يمكننا معالجة هذه القضية في المستقبل ودراسة الظروف التي قد يكون فيها مثل هذا العرض ممكنا".

واستضافت ألمانيا كأس العالم في 1974 و.2006 مؤخرا، استضافت ألمانيا يورو 2024 وستستضيف بطولة أمم أوروبا للسيدات "يورو 2029".

وتقام بطولة كأس العالم المقبلة في حزيران/يونيو ويوليو/تموز في أمريكا وكندا والمكسيك. وتستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا نسخة 2030، فيما تنظم السعودية نسخة 2034.