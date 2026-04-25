شاهد.. أرسنال يعتلي صدارة البريميرليغ مؤقتا بفوز شاق على نيوكاسل

استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا، بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل بهدف دون رد، السبت، على ملعب الإمارات لحساب الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

واستغل "الغانرز" غياب منافسهم المباشر مانشستر سيتي عن هذه الجولة لانشغاله بمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتقدم للمركز الأول برصيد 73 نقطة متفوقا بفارق 3 نقاط عن غريمه، الذي يملك مباراة أقل.

في المقابل، واصل "الماغبايس" سلسلة نتائجه السلبية في المسابقة بتلقيه خسارته الرابعة تواليا والسادسة عشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة ويتراجع إلى المركز الـ14.

وبكر أرسنال بافتتاح باب التسجيل بعد 9 دقائق فقط من انطلاق الشوط الأول عن طريق إيبيريتشي إيزي بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا، مانحا فريقه التقدم في نتيجة المباراة.

أوديغارد يعترف بصعوبة المواجهة

عقب المباراة، اعترف مارتن أوديغارد بصعوبة المواجهة وشراسة نيوكاسل.

وقال أوديغارد في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "كان ذلك صعبا للغاية وكان بمثابة تحد بدني خاصة بالنسبة لي، خوض 90 دقيقة مرة أخرى كان صعبا، لكننا فعلنا ما بوسعنا من أجل الفوز بالمباراة".

وأضاف: "الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أننا نجحنا في الفوز وخطف النقاط الثلاث".

وحول الجملة التي جاء منها هدف أرسنال قال أوديغارد: "لقد تدربنا على الكرات القصيرة والأولى والثانية وكل شيء من أجل تحقيق ذلك".

وتابع: "هذه هي إمكانياتنا، يمكننا التسجيل بطرق مختلفة، اليوم فعلنا ذلك بطريقة رائعة وكنا خطرين في فرص أخرى أيضا وترجمنا العمل الذي قمنا به في التدريبات".

وأوضح: "كان الجمهور مستاء قليلا من قيامنا بالتمريرات القصيرة في بعض الأحيان، لكن ذلك جاء بثماره في النهاية بهدف رائع من إيزي".