لماذا وثق الاتحاد السعودي في دونيس لقيادة الأخضر قبل المونديال؟
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، التعاقد مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس لتدريب منتخب "الصقور الخضر" في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ووضعه بالتالي أمام أهم تحد في مسيرته الاحترافية.
وبالنظر إلى السيرة الذاتية الكبيرة للمدربين الذين تناوبوا على الإدارة الفنية للسعودية في السنوات الأخيرة، على غرار الإيطالي روبرتو مانشيني والفرنسي هيرفيه رونار، لم يكن واردا لجوء الاتحاد السعودي إلى خدمات دونيس البالغ 56 عاما، خصوصا في هذه الفترة الحاسمة وقبل أقل من شهرين من بداية العرس العالمي في 11 يونيو/حزيران المقبل، كما يأتي اختياره قبل استضافة السعودية لنهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل.
ولعب قرب موعد انطلاق المونديال دورا كبيرا في الاستعانة بخدمات دونيس لمعرفته الكبيرة بالكرة السعودية، من خلال إشرافه على تدريب فرق الهلال (2015-2016)، والوحدة (2021 و2023-2024)، والفتح (2022-2023)، قبل أن يتعاقد مع الخليج عام 2024، لكن طموحه كان سببا رئيسا في التعيين.
ففي 18 يناير/كانون الثاني الماضي، ألمح دونيس في "رسالة مبطنة" عشية مواجهة الأهلي في الدوري السعودي، إلى قدرته على قيادة المنتخب السعودي، قائلا: "لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل ولكنني لست خائفا في أنه من الممكن أن أكون مدربا للمنتخب السعودي لمعرفتي الكاملة بطبيعة اللاعب السعودي والحمض النووي (DNA) للكرة في المملكة".
وأضاف "أنا هنا في السعودية منذ سنوات، وأدعم المنتخب السعودي، وأحب مشاهدته وهو يتأهل إلى كأس العالم، وسأشاهد جميع مبارياته وسأشجعه في المونديال".
وأشار دونيس إلى أنه ساهم خلال مسيرته في بروز عدد من اللاعبين الذين وصلوا لاحقا إلى المنتخب السعودي، من بينهم فراس البريكان ونواف العقيدي وصالح أبو الشامات، لافتا أن ذلك يعكس قدرته على تطوير المواهب.
وفي هذا السياق، أكد دونيس على امتلاكه الخبرة الكافية لقيادة المرحلة المقبلة، مشددا على شعوره "بالانتماء والتقارب مع الكرة السعودية" وكأنه "جزء من هذا البلد".
وأشار إلى أن خبراته التدريبية تمنحه الثقة لقيادة مرحلة مهمة مثل تدريب المنتخب في حال إتاحة الفرصة له، وهو ما حدث أمس الخميس، عندما أصبح المدرب الـ60 في تاريخ المنتخب السعودي.
هذه محطات دونيس التدريبية
- في عام 2002، قاد نادي إيليسياكوس إلى تحقيق صعودين متتاليين من الدرجة الرابعة إلى الثانية اليونانية.
- انتقل إلى لاريسا، حيث نجح بعد موسم واحد في قيادته من الدرجة الثانية إلى الأولى، واحتلال المركز الثامن في الموسم التالي، وإلى لقب كأس اليونان في 2007.
- خاض تجربة غير ناجحة مع آيك أثينا (2008).
- أمضى ثلاث سنوات مع أتروميتوس (2009-2012) وقاده إلى نهائي كأس اليونان مرتين خسرهما أمام آيك أثينا 0-3 وأولمبياكوس 1-2 (بعد التمديد).
- عُيّن مدربا لباوك في مايو/أيار 2012، لكنه أقيل في إبريل/نيسان 2013 بعد الخروج من نصف نهائي كأس اليونان.
- في أكتوبر/تشرين أول 2013، وقّع دونيس عقدا حتى نهاية موسم 2013-2014 مع بطل قبرص آنذاك أبويل، وقاده إلى الثنائية في موسمه الأول معه.
- دونيس قام بتمديد عقده لمدة عام واحد مع أبويل وقاده خلالها إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث وقع في المجموعة السادسة إلى جانب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وأياكس الهولندي.
- في يناير/كانون الثاني 2015، أنهى أبويل ودونيس تعاونهما بالتراضي، عقب سلسلة من العروض والنتائج الضعيفة.
- دونيس عُيّن بعدها بشهر واحد مدربا للهلال، وأسهم في وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015، وحقق معه كأس الملك وكأس ولي العهد والكأس السوبر.
- أشرف على تدريب الشارقة الإماراتي في 28 يوليو/تموز 2016 حتى صيف 2018، لكن تعاونهما دام عاما واحدا فقط.
- عاد إلى تدريب أبويل في 28 يوليو/تموز 2017، بيد أنه أقيل في مارس/آذار 2018.
- في يوليو 2018، عُيّن مدربا لباناثينايكوس لكنه ترك منصبه بالتراضي في يوليو 2020 بسبب علاقته المتوترة مع إدارة النادي ورئيسه يانيس ألافوزوس.
- انتقل بعدها إلى تدريب الوحدة السعودي في مارس/آذار 2021، ثم مواطنه الفتح في يناير 2022، وعاد إلى الوحدة في يوليو 2023، ومن بعده الخليج في يوليو 2024، قبل أن يحط الرحال في الإدارة الفنية للمنتخب السعودي.