وفاة أسطورة الترجي عن عمر 40 عامًا إثر سكتة قلبية

توفي، اليوم الجمعة، لاعب منتخب نيجيريا السابق وأسطورة الترجي التونسي مايكل اينرامو عن سن 40 عاما بعد إصابته بسكتة قلبية، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم وفاة المهاجم الدولي السابق مايكل إنيرامو بعد انهياره إثر أزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة ودية بمدينة كادونا.

واشتهر إنيرامو بتألقه مع الترجي الرياضي وتحقيقه عدة ألقاب، كما لعب لعدد من الأندية التركية ومثّل منتخب نيجيريا في 10 مباريات دولية.

ونعى نادي الترجي لاعبه السابق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بعد انتشار نبأ وفاته في نيجيريا.

وذكر الترجي في نعيه أن "مايكل إينرامو رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلا بعد جيل".

وتابع النادي :"إينرامو لم يكن مجرد لاعب مر في تاريخ الترجي، بل كان رمزا للقوة والعزيمة والإصرار وواحدا من الأسماء التي صنعت لحظات لا تنسى في ملاعب كرة القدم، ورفعت راية النادي عاليا في محطات كروية خالدة".

ولعب إينرامو في الترجي بين عامي 2005 و2011 ثم موسما آخر في 2018/2017، وهو يعد أحد أساطير الفريق، حيث يحظى بشعبية جارفة في صفوف جماهيره بتونس بسبب نجاحاته وقوته الضاربة في خط الهجوم.

وإينرامو متزوج من تونسية وهو يحمل الجنسية التونسية الى جانب الجنسية النيجيرية.