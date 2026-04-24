محرز يوجه رسالة لزملائه في الأهلي قبل نهائي أبطال آسيا

قال المهاجم الدولي الجزائري المخضرم رياض محرز إن فريقه الأهلي السعودي حقق "شيئا لا يصدق" ببلوغه نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم للموسم الثاني تواليا، لكنه حذّر زملاءه من الاستهانة بمنافسهم ماتشيدا زيلفيا الياباني، الوافد الجديد إلى البطولة، عندما يلتقيان على اللقب السبت في جدة.

ويدخل الأهلي الذي توّج قبل 12 شهرا بلقبه القاري الأول على حساب كاواساكي فرونتالي الياباني، نهائيا ثانيا تواليا أمام منافس ياباني وهو مرشح للفوز، لا سيما أنه يخوض المباراة على أرضه في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

لكن محرز ذكّر أبطال آسيا بأن لا شيء مضمونا، خصوصا بعد المشوار اللافت لماتشيدا نحو النهائي.

محرز يحذر رفاقه

وقال محرز خلال المؤتمر الصحافي الجمعة في جدة عشية المباراة "سعيد جدا بالتواجد في النهائي مجددا، لعامين متتاليين، وعلى أرضنا وبين جماهيرنا. نتطلع كثيرا إلى المباراة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عاما "من المهم للجميع ألا يعتبروا الأمر مسلما به، لأن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا لعامين متتاليين هو شيء لا يصدق. لكن في النهاية عليك أن تلعب المباراة غدا، وعليك أن تفوز بها. سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".

ويخوض ماتشيدا مشاركته الأولى في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية الآسيوية، ولم يستقبل أي هدف في ثلاث مباريات إقصائية خاضها في جدة، رغم أن فوزه في نصف النهائي على شباب الأهلي جاء في ظروف مثيرة للجدل إلى حد كبير، إذ أُلغي هدف التعادل الذي سجله الفريق الإماراتي في الوقت بدل الضائع بقرار غريب من حكم الفيديو المساعد (فار)، قبل أن يرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلبا بإعادة المباراة.

وقال محرز: "بما أننا لعبنا النهائي العام الماضي، فإننا هذا الموسم نأتي بهدوء وثقة أكبر قليلا. لكن هذا لا يعني أننا لن نكون في قمة التركيز".

إعلان

وأضاف "ستكون مباراة صعبة جدا، جدا. (ماتشيدا) يستحق التواجد هنا، وقد استغل فرصته بنسبة 100%. "كل مباراة لعبناها هنا منذ دور الـ16 لم تكن سهلة. لذلك نتوقع مواجهة صعبة مرة أخرى غدا. لكننا جاهزون ونعرف ما يتعين علينا فعله للفوز بالمباراة".

إبراز القوة

من جهته، قال المدرب الألماني للأهلي ماتياس يايسله إن غالبية لاعبيه متاحون للمشاركة في اللقاء.

وأضاف "ذكرت مرات عدة أن التواجد في النهائي مجددا، للمرة الثانية هنا في جدة، هو شرف كبير. نحن متحمسون جدا لخوض هذا النهائي غدا. نحن متحمسون، وإن شاء الله نحقق الفوز أيضا".

ويطمح ماتشيدا إلى أن يصبح الفريق الياباني التاسع المتوج باللقب، لكنه يسعى لأن يكون ثاني فريق فقط يحقق البطولة من أول مشاركة له، بعد ويسترن سيدني واندررز الأسترالي عام 2014.

وقال مدرب ماتشيدا غو كورودا الذي يخوض أول تجربة له كمدرب محترف بعد 26 عاما في تدريب كرة القدم المدرسية: "شعر اللاعبون بشيء جديد تماما على هذا الملعب، ويريدون نقل هذا الزخم إلى النهائي".

وأضاف "بالطبع سيكون هذا الملعب ممتلئا بمشجعي الفريق المضيف. نحن على دراية بذلك، وسنبذل قصارى جهدنا لعدم التأثر. نريد فقط أن نُبرز مدى قوتنا كماتشيدا زيلفيا".

وأوضح كورودا أنه لم يتوقف كثيرا عند تداعيات نصف النهائي، وقال: "لم تكن هناك أحاديث خاصة مع اللاعبين حول ذلك. الحكام أداروا المباراة وفقا للقوانين واتخذوا قراراتهم بناء عليها. يمكنكم مراجعة اللقطات وسترون أنهم طبقوا القوانين كما ينبغي. نحن نحترم ذلك كثيرا. كل ما يمكننا فعله هو التركيز على كرة القدم التي نقدمها".