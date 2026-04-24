لامين جمال موضع اتهام بسبب صورة

تعرض نجم برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال لانتقادات تتعلق بما وُصف بـ"غياب الاحترافية"، بعدما نشره قبل أقل من 48 ساعة صورًا وُصفت بـ"الاستعراضية" وهو يتناول وجبة من ماكدونالدز داخل طائرة خاصة، قبل أن يصاب لاحقا في العضلة الخلفية للفخذ.

وجاءت إصابة الموهبة الإسبانية البالغ من العمر 18 عامًا مساء الأربعاء، خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو التي انتهت بفوز برشلونة 1-0، حين اضطر لمغادرة الملعب بعد شعوره بآلام عضلية عقب تسجيله ركلة جزاء.

هذا التطور أثار قلقًا كبيرا في إسبانيا، خصوصًا مع اقتراب كأس العالم المقرر انطلاقه خلال أقل من شهرين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يعوّل المنتخب الإسباني كثيرًا على خدماته.

وأكد نادي برشلونة يوم الخميس أن يامال سيغيب حتى نهاية الموسم المحلي، مع توقع جاهزيته للمونديال، حيث تستهل إسبانيا مشوارها يوم 15 يونيو/حزيران أمام الرأس الأخضر، في فترة تحضير قصيرة نسبيًا بعد نهاية الدوري الإسباني.

تفاصيل الصورة الاستعراضية

قبل مباراة سيلتا فيغو بيومين، كان جمال يحتفل بفوزه بجائزة "أفضل رياضي شاب" خلال حفل لوريوس الرياضي في مدريد. وبعد الحفل، نشر صورًا له وهو يتناول وجبة سريعة من ماكدونالدز على متن طائرة خاصة خلال عودته إلى برشلونة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

الإعلامي خوان فرلانيتش من برنامج "فوتبول توتال" على شبكة "دي سبورتس" علّق على الواقعة قائلاً إن ما حدث "غير مفهوم"، مشيرًا إلى أن اللاعب أصيب أثناء تنفيذ ركلة جزاء، وربط بين أسلوب حياته في الأيام السابقة وبين الإصابة، معتبرًا أن قلة الراحة أو الإهمال في العناية الجسدية قد تكون من الأسباب المحتملة، على حد تعبيره، وليس مجرد سوء حظ.

وأضاف أن نشر اللاعب لتلك الصور بنفسه عبر موقعه الرسمي في إنستغرام هو ما جعل الأمر أكثر إثارة للجدل، بدل أن تكون مجرد صور مسربة.

إعلان

ويعد يامال عنصرا أساسيًا في مشروع المنتخب الإسباني لكأس العالم، بعدما لعب دورًا مهمًا في التتويج بلقب يورو 2024، كما يقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد توسيع الفارق مع ريال مدريد إلى تسع نقاط قبل ست جولات من النهاية.