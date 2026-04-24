بالفيديو.. فلورنتينو بيريز حكما لمباراة تنس

تخلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل ريال مدريد، عن عشبه الأخضر مؤقتاً ليصبح ملعبا للتنس، مستضيفاً مباراة استعراضية ضمت أسماءً من العيار الثقيل: الأسطورة رافاييل نادال، والمصنف الأول عالمياً يانيك سينر، ونجمي الميرينغي لكرة القدم جود بيلينغهام وتيبو كورتوا.

وما زاد من إثارة المشهد هو تولي رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، مهمة حكم الكرسي، في ليلة اجتاحت صورها مواقع التواصل الاجتماعي.

كواليس العرض التاريخي

جاء هذا الحدث كجزء من الأنشطة الترويجية لبطولة "مدريد المفتوحة للتنس 2026″، التي راهنت على نقل اللعبة إلى أماكن غير تقليدية.

وفي هذا السياق، استضاف "البرنابيو" هذا العرض الخاص الذي أقيم خلف الأبواب المغلقة دون جمهور أو بيع تذاكر حيث تشارك نجوم الرياضتين أرضية الملعب لعدة دقائق في أجواء مليئة بالود والمتعة.

لقطات لا تُنسى

شهدت المباراة المرتجلة، التي أقيمت فوق ملعب تنس تم تجهيزه في قلب المستطيل الأخضر، لحظات من الاسترخاء؛ حيث بدأ الثنائي بيلينغهام وكورتوا المعروفان بشغفهما الكبير بالتنس بتبادل الكرات، قبل أن ينضم إليهما نادال وسينر لإكمال أضلاع المربع الذهبي للمباراة.

من جهة أخرى، كانت صورة رئيس النادي الملكي وهو يجلس على كرسي الحكم اللمسة الأخيرة التي أكملت هذا المشهد التاريخي وغير المتوقع في واحد من أشهر الملاعب حول العالم.

بعيداً عن الطابع الرمزي للحدث، أكدت هذه المباراة الاستعراضية على الانتشار العالمي لبطولة مدريد المفتوحة وقدرتها على الابتكار. إن المبادرة التي تجمع بين تخصصات رياضية مختلفة ونجوم من الطراز الأول تعزز فكرة أن الرياضة يمكن أن تكون استعراضاً مبهراً وجسراً يربط بين مختلف الجماهير حول العالم.