هل يتولى غوارديولا تدريب منتخب إيطاليا؟

يدرس الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تولي تدريب المنتخب الإيطالي في الصيف المقبل، رغم تبقي عام واحد في عقده مع ناديه الحالي، حسبما أفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ويستعد المنتخب الإيطالي لتعيين مدرب جديد بعد 22 يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي غير مؤكد، رغم انتهاء عقده في يونيو/حزيران عام 2027، مشيرة إلى أنه في حال رحيله عن مانشستر سيتي، فلن يقبل عرضا من ناد آخر، إذ يفضل أخذ استراحة للتعافي من ضغوط سنوات طويلة قضاها في ملعب (الاتحاد).

ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن غوارديولا سيأخذ إجازة طويلة، كما فعل في عام 2012، وسيكون تدريب أحد المنتخبات حلا وسطا مثاليا.

وأفادت لا غازيتا بأن غوارديولا، لاعب خط وسط بريشيا وروما الإيطاليين السابق، قد بنى علاقة قوية مع كرة القدم الإيطالية، وسيكون منفتحا على دراسة عرض لتدريب المنتخب الأزوري.

وكشف المصدر ذاته أنه في عام 2018، رفض غوارديولا استبعاد فكرة القدوم إلى إيطاليا كمدرب في يوم من الأيام، حتى وإن اعترف بعد بضع سنوات قائلا: "كل ما هو جميل في إيطاليا يسعدني، لكنني أعتقد أنني أفضل قضاء عطلة هناك على التدريب".

من جانبه، قال أسطورة إيطاليا بونوتشي، مساعد مدرب المنتخب الإيطالي السابق جينارو غاتوزو، إن غوارديولا يجب أن يكون الخيار الأول لرئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجديد، قائلا: "أعتقد أن الأمر صعب للغاية، لكن الأحلام لا تكلف شيئا".