إصابة جديدة تعمق أزمة دفاع إنجلترا قبل انطلاق كأس العالم 2026

ربما يغيب تينو ليفرامينتو، الظهير الأيسر لفريق نيوكاسل يونايتد، عن بقية الموسم الحالي بسبب إصابة في الفخذ، مما يهدد مكانه في تشكيلة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، خلال كأس العالم المقبلة.

ويعتبر ليفرامينتو لاعبا أساسيا – عندما يكون لائقا بدنيا – في تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل هذا الموسم، ويعود ذلك لقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وتعرض ليفرامينتو لما وصفه إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، اليوم الجمعة لـ"إصابة خطيرة" خلال خسارة الفريق 1 – 2 أمام بورنموث في نهاية الأسبوع الماضي، وقد خضع بالفعل لفحص مبدئي.

وصرح هاو: "من المقرر أن يخضع لفحص آخر في نهاية هذا الأسبوع لتحديد مدة غيابه بدقة. سننتظر لنرى ما إذا كان سيلعب مجددا هذا الموسم أم لا".

وينتهي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز في 24 مايو/أيار المقبل، وينبغي تقديم القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا المشارك في المونديال بحلول الـ30 من الشهر نفسه.

توخيل يتجاهل أرنولد

ويبدو أن ريس جيمس، لاعب تشلسي الإنجليزي، هو الخيار الأول لمركز الظهير الأيمن، لكنه مصاب حاليا، بينما يتجاهل توخيل ترينت ألكسندر-أرنولد، لاعب ريال مدريد الإسباني.

في المقابل، كان كايل ووكر، لاعب بيرنلي الإنجليزي، قد اعتزل اللعب الدولي في مارس/آذار الماضي.

وبذلك، يبرز ضمن الاختيارات المحتملة المتبقية لمركز الظهير الأيمن كل من جاريل كوانساه وإزري كونسا، وهما مدافعان في الأصل، وكذلك بن وايت، الذي لم يكن لاعبا أساسيا في أرسنال.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو/حزيران المقبل، وستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا، الساعي للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية بعدما فاز بها عام 1966، في المجموعة الـ12 بمرحلة المجموعات في البطولة برفقة منتخبات كرواتيا وغانا وبنما.