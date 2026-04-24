مونديال 2026.. ملاعب تورونتو الافتراضية تفتح أبوابها مجانا

اقترح مسؤولو مدينة تورونتو الكندية جعل فعاليات "مهرجان المشجعين" الخاصة بكأس العالم 2026 مجانية إلى حد كبير، وذلك بعد موجة انتقادات واعتراضات على فرض رسوم دخول على الجماهير.

وذكر تقرير لصحيفة "ذا أتلتيك" (The Athletic) أن الملف الأصلي لترشح المدينة لاستضافة المونديال، صنف مهرجان المشجعين -الذي يقام في منطقتي فورت يورك وبنتواي- كفعالية مجانية. وتعد هذه الفعاليات عادة مساحات جماهيرية ضخمة تنظم في المدن المستضيفة، حيث يمكن للمشجعين متابعة المباريات مباشرة في أماكن عامة، إلى جانب المشاركة في أنشطة ترفيهية متنوعة.

غير أن تقريرا حديثا قدم إلى اللجنة التنفيذية للمدينة اقترح فرض رسم دخول قدره 10 دولارات كندية (نحو 7.3 دولارات)، ما أثار ردود فعل غاضبة من الجماهير وبعض أعضاء المجلس البلدي.

لكن تقريرا جديدا صدر الأربعاء عن المديرة التنفيذية لأمانة مونديال 2026 في تورونتو شارون بولينباخ، إلى جانب مسؤولة المشتريات في المدينة جنيفيف شاركي، دعا إلى تخصيص 15600 تذكرة مجانية يوميا من أصل 20 ألف تذكرة، في انتظار المصادقة النهائية من مجلس المدينة.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس على هذا المقترح خلال اجتماعات هذا الأسبوع، في وقت تشير التقديرات إلى حضور نحو 20 ألف شخص يوميا على مدار 22 يوما. وتوزع التذاكر وفق الخطة الجديدة على النحو التالي:

15600 تذكرة دخول عامة مجانية يوميا.

500 تذكرة مجانية مخصصة لمجموعات المجتمع.

3900 تذكرة مميزة تتراوح أسعارها بين 100 دولار كندي (نحو 73 دولارا) و300 دولار كندي (نحو 220 دولارا).

وكان عضو مجلس المدينة جوش ماتلو من أبرز المدافعين عن إبقاء الفعالية مجانية، محذرا من تحميل السكان أعباء إضافية، خاصة أن دافعي الضرائب في تورونتو ساهموا بالفعل بنحو 180 مليون دولار كندي (نحو 132 مليون دولار) لتمويل استضافة البطولة.

وأشار ماتلو إلى أن سكان المدينة سيواجهون ازدحاما مروريا وصعوبات في التنقل خلال فترة المونديال، مؤكدا أن معظمهم لن يتمكن من حضور المباريات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر التي قد تصل إلى آلاف الدولارات.

وأضاف أن الهدف من مهرجان المشجعين هو خلق فضاء مجاني ومفتوح للجميع، يتيح للمشجعين الشعور بأجواء الحدث العالمي حتى لو لم يتمكنوا من دخول الملعب.

وفي منشور له، أكد ماتلو أنه حصل على تأكيد من الجهة المنظمة بأن المهرجان سيكون مجانيا بالكامل للدخول العام، كما وعد به سابقا.

ورغم أن اللجنة المنظمة بررت فكرة فرض رسوم بالسعي إلى ضبط أعداد الحضور ومنع تجاوز الطاقة الاستيعابية في فورت يورك، تساءل ماتلو عن العلاقة بين فرض رسوم مالية والسيطرة على الحشود، مؤكدا أن تنظيم الأعداد يمكن تحقيقه بوسائل أخرى دون المساس بمبدأ مجانية الحدث.

من المنتظر أن يستضيف ملعب مدينة تورونتو "بي إم أو فيلد" 6 مباريات، تشمل 5 مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ32.