شتوتغارت يغير حسابات المقاعد الأوروبية في "البوندسليغا"

ضمن صاحب المركز السابع في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مقعدا أوروبيا بعد تأهل شتوتغارت إلى

نهائي كأس ألمانيا عقب فوزه 2 – 1 على فرايبورغ بعد التمديد، مساء أمس الخميس، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

ولا يزال شتوتغارت يسعى للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه ضمن على الأقل مقعدا في دوري المؤتمر الأوروبي، من خلال وضعه الحالي في بوندسليغا.

أما بايرن ميونخ، الفريق الآخر الذي وصل إلى نهائي كأس ألمانيا، فقد حسم بالفعل لقب الدوري الألماني وتأهل بالتالي إلى دوري أبطال أوروبا.

ونتيجة لذلك، سوف يكون هناك مقعد إضافي بالدوري الألماني إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ويعني هذا أن الفريقين صاحبي المركزين الخامس والسادس في الدوري الألماني، اللذين يتواجدان فيهما هوفنهايم وباير ليفركوزن حاليا، سيتنافسان في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز السابع في دوري المؤتمر، حيث يشغل فرايبورغ هذا المركز حاليا.

وبشكل عام، يمتلك الدوري الألماني أربعة مقاعد في دوري أبطال أوروبا، ومقعدا واحدا في الدوري الأوروبي، ومقعدا آخر في دوري المؤتمر.