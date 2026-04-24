النصر يفتح بوابة الاحتراف الأوروبي أمام موهبة سعودية صاعدة

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي يدرس السماح لمهاجم فريق الشباب عبد الرحمن سفياني بالاحتراف في أحد الاندية الأوروبية الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي سيماو كوتينيو المدير الرياضي بالنصر ومواطنه خوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي، يرغبان في انتقال سفياني لأحد الأندية الأوروبية لمدة لا تقل عن عام، وذلك بعد تجديد عقده في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لثلاثة أعوام، دون مزيد من التفاصيل.

وكان من المقترح أن ينضم سفياني (18 عاما) للفريق الأول ابتداء من معسكر النصر الخارجي في الصيف المقبل بالبرتغال.

وكان سفياني قد بدأت مسيرته من الملاعب الترابية في الخرج، ثم انضم إلى فريق الكوكب، قبل أن ينتقل إلى النصر في عام 2023.

واختار البرازيلي ماريو دا سيلفا، مدرب المنتخب السعودي للناشئين اللاعب، وشارك في بطولة آسيا التي نظمت في جدة والطائف بداية الصيف، وحقق الميدالية الفضية مع الأخضر عقب خسارة النهائي أمام أوزبكستان.

كما برز سفياني في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاما التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وفاز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة.