الاتحاد الأوروبي يصدر حكمه النهائي في واقعة بريستياني وفينيسيوس

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجناح الدولي الأرجنتيني لنادي بنفيكا البرتغالي جانلوكا بريستياني ست مباريات الجمعة، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، عقب حادثة مثيرة للجدل خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الاسباني في شباط/فبراير الماضي.

وقال البيان الصادر الجمعة "قررت لجنة الانضباط في ويفا إيقاف لاعب بنفيكا جانلوكا بريستياني ست (6) مباريات رسمية في مسابقات ويفا للأندية و/أو مباريات المنتخب الوطني الذي يمثله… بسبب سلوك تمييزي".

وتابع أنه علق تنفيذ عقوبة الإيقاف في ثلاث من تلك المباريات الست لفترة اختبار مدتها عامان.

وأضاف بيان الاتحاد القاري "يشمل هذا القرار مباراة الإيقاف المؤقت لمباراة واحدة التي قضاها اللاعب خلال مواجهة إياب الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 والتي أُقيمت في 25 شباط/فبراير 2026 بين ريال مدريد وبنفيكا".

وطلب من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تمديد تطبيق العقوبة المذكورة أعلاه على الصعيد العالمي".

وأُوقف بريستياني في لقاء إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم على خلفية اتهامه بالإساءة العنصرية ضد النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور.

واتهم فينيسيوس اللاعب الأرجنتيني بمناداته "قردا" خلال فوز فريقه على بنفيكا 1-0 في مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة، وهو ما نفاه بريستياني.

ووضع اللاعب الأرجنتيني قميصه على فمه أثناء نقاشه مع فينيسيوس، ليبلغ بعدها نجم ريال مدريد الحكم بأنه تعرض لإهانة عنصرية، ما أدى إلى توقيف المباراة لنحو عشر دقائق.

وفتح ويفا تحقيقا في الحادثة وقرر إيقاف اللاعب البالغ 20 عاما بشكل موقت عن خوض مباراة الإياب إلى حين صدور القرار النهائي.

واعتبر بريستياني في حينها أنه عوقب "من دون أدلة" على أمر لم يقم به، قائلا في مقابلة مع قناة "تيليفي" الأرجنتينية إن غيابه عن تلك المباراة التي خسرها فريقه 1-2 "آلمني كثيرا".

وأضاف "كنت أفكر في والديّ، في والدي ووالدتي وأجدادي، وفي كل ما قيل عني مما لا يمتّ لي بصلة ولم يحدث. الأمر قبيح ومؤلم جدا".

ووُجهت الدعوة إلى بريستياني للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني من أجل المباراتين الوديتين ضد موريتانيا (2-1) وزامبيا (5-0) في بوينس ايرس استعدادا لكأس العالم 2026، لكنه لم يلعب.

وقال الجناح الأرجنتيني "أعمل يوما بعد يوم لكي تأتي هذه الفرصة"، مؤكدا أن حلمه الأكبر هو خوض نهائيات كأس العالم مع حاملي اللقب.