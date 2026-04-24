الاتحاد الآسيوي يعيد رسم خريطة بطولاته والسعودية واليابان تتصدران المقاعد

تصدرت السعودية واليابان عدد مقاعد الأندية المشاركة ببطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اعتماد لجنة كرة القدم بالاتحاد القاري، اليوم الجمعة، لزيادة عدد الأندية في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وحصلت السعودية واليابان على ست مقاعد لكل منهما، منها ثلاثة مقاعد مباشرة بدوري النخبة ومقعدين للملحق ومقعد مباشر ببطولة آسيا 2.

وحصلت الإمارات وكوريا الجنوبية على ثلاثة مقاعد مباشرة بدوري النخبة لكل منهما مع مقعد ملحق ومقعد مباشر لبطولة آسيا 2، فيما حصلت قطر وتايلند على ثلاثة مقاعد مباشرة لكل منهما بدوري النخبة ومقعد مباشر في آسيا 2.

وحصلت إيران على مقعدين بدوري النخبة ومقعد بآسيا 2 فيما حصل العراق على مقعد مباشر في دوري النخبة ومثله بآسيا 2.

وصادقت اللجنة التي اجتمعت في جدة بحسب موقع الاتحاد القاري الالكتروني على تعديلات في لوائح دخول مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي (نسخة 2025) ولوائح تراخيص الأندية (نسخة 2024)، كما وافقت على اعتماد لوائح دخول مسابقات الأندية (نسخة 2026) ولوائح تراخيص الأندية (نسخة 2026)، وذلك بهدف الارتقاء بالمعايير الاحترافية على مستوى القارة.

وتشمل التعديلات على لوائح الدخول (نسخة 2025)، والتي سيتم تطبيقها حصريا على موسم 2026 /2027، مراجعة توزيع المقاعد للاتحادات الوطنية بما يتماشى مع التوسعة الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 ناديا، بما في ذلك الحد الأقصى لعدد المقاعد المخصصة لكل اتحاد، إلى جانب استحداث مقعد جديد لوصيف دوري التحدي الآسيوي، يمنحه فرصة المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا الثاني.

كما تم تقديم توضيحات بشأن المعايير الرياضية، ومبادئ تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، وآلية التقديم وفق مبادئ الترشيح المعدلة.

وشهدت لوائح تراخيص الأندية (نسخة 2024) تعديلا أيضا، حيث تم استحداث موعد نهائي محدد لإجراءات التقديم الاستثنائي للحصول على ترخيص الأندية، وذلك نتيجة لتعديل توزيع المقاعد.

وابتداء من موسم 2027/2028، سيتم تطبيق لوائح الدخول (نسخة 2026).

ومن أبرز التحديثات إدراج متطلبات جديدة ضمن معايير أهلية الاتحادات الوطنية، وعلى رأسها التطبيق الإلزامي لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في الدوريات المحلية للدرجة العليا ضمن الاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما تم تعديل الحد الأدنى لمتطلبات نظام المسابقات المحلية، بالإضافة إلى الحد الأدنى لعدد المباريات التي يجب أن يخوضها كل ناد في المسابقات المحلية بالنسبة للاتحادات المشاركة في دوري التحدي الآسيوي، بما يعكس الواقع الحالي لكرة القدم في القارة.

وبشأن لوائح تراخيص الأندية (نسخة 2026)، فقد تم إدخال تغييرات بعد مشاورات ومراجعات موسعة مع الاتحادات الوطنية من خلال مشروع خارطة الطريق الذي انطلق في يونيو/حزيران 2025، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا الثاني، ودوري التحدي الآسيوي اعتبارا من موسم 2027 /2028، وفي دوري أبطال آسيا للسيدات اعتبارا من موسم 2028 /2029.

كما سيتم رفع مستويات بعض المعايير تدريجيا خلال دورات الترخيص اللاحقة، بما يمنح الأندية وضوحا أكبر حول المتطلبات ويسهم في تسهيل تطبيقها.