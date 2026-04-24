بالفيديو.. أول بطل مصري لدوري أبطال إفريقيا يواجه شبح الهبوط

أول من رفع كأس دوري أبطال إفريقيا عربيا مهدد بالسقوط إلى الدرجة الثانية
أول من رفع كأس دوري أبطال إفريقيا عربيا مهدد بالسقوط إلى الدرجة الثانية (مواقع التواصل)
Published On 24/4/2026

واصل الإسماعيلي نتائجه المخيبة في مجموعة تجنب الهبوط بالدوري المصري لكرة القدم، وخسر أمام ضيفه مودرن سبورت (0-2)، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة، مساء الجمعة.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 14 نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بفارق ست نقاط خلف فاركو صاحب المركز قبل الأخير.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتأتي هذه الكبوة في وقت يستذكر فيه المتابعون تاريخ الإسماعيلي العريق؛ إذ يُعد أول فريق مصري وعربي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا (كأس إفريقيا للأندية البطلة سابقا)، محققا اللقب عام 1969.

وكان الإسماعيلي قد سبق قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في حصد المجد القاري، حين تفوق في النهائي على فريق تي بي مازيمبي (إنغلبير سابقا) الكونغولي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (5-3).

ويعيش عشاق "برازيل العرب" حالة من القلق في ظل هذا التراجع الحاد، إذ يصارع النادي العريق الذي سطر أولى صفحات المجد الإفريقي للكرة المصرية، من أجل البقاء في دوري الأضواء وتجنب شبح الهبوط.

ويأتي هذا الوضع المتأزم رغم أن الإسماعيلي كان من المفترض أن يهبط فعليا إلى الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، إلا أن رابطة الأندية المصرية المنظمة للبطولة اتخذت قرارا استثنائيا بإلغاء الهبوط، في خطوة كان هدفها الإبقاء على الفريق العريق ضمن أندية الدوري الممتاز ومنحه فرصة لتصحيح المسار.

المصدر: الجزيرة + وكالات
