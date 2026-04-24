بالفيديو.. أول بطل مصري لدوري أبطال إفريقيا يواجه شبح الهبوط

واصل الإسماعيلي نتائجه المخيبة في مجموعة تجنب الهبوط بالدوري المصري لكرة القدم، وخسر أمام ضيفه مودرن سبورت (0-2)، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة، مساء الجمعة.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 14 نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بفارق ست نقاط خلف فاركو صاحب المركز قبل الأخير.

وتأتي هذه الكبوة في وقت يستذكر فيه المتابعون تاريخ الإسماعيلي العريق؛ إذ يُعد أول فريق مصري وعربي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا (كأس إفريقيا للأندية البطلة سابقا)، محققا اللقب عام 1969.

وكان الإسماعيلي قد سبق قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في حصد المجد القاري، حين تفوق في النهائي على فريق تي بي مازيمبي (إنغلبير سابقا) الكونغولي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (5-3).

ويعيش عشاق "برازيل العرب" حالة من القلق في ظل هذا التراجع الحاد، إذ يصارع النادي العريق الذي سطر أولى صفحات المجد الإفريقي للكرة المصرية، من أجل البقاء في دوري الأضواء وتجنب شبح الهبوط.

ويأتي هذا الوضع المتأزم رغم أن الإسماعيلي كان من المفترض أن يهبط فعليا إلى الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، إلا أن رابطة الأندية المصرية المنظمة للبطولة اتخذت قرارا استثنائيا بإلغاء الهبوط، في خطوة كان هدفها الإبقاء على الفريق العريق ضمن أندية الدوري الممتاز ومنحه فرصة لتصحيح المسار.