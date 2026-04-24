أردوغان يعلن موعد عودة سباقات "فورمولا 1" إلى حلبة إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حلبة إسطنبول بارك ستستضيف بين أعوام 2027 و2031 ولمدة خمسة مواسم سباقات مبهرة ومثيرة وممتعة من بطولة الفورمولا 1.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، ضمن برنامج التعريف بجائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1، الذي أُقيم في حديقة المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشة.

وأشار أردوغان إلى أن الفورمولا 1 تُعد من أكبر التنظيمات الرياضية في العالم من حيث متعة المشاهدة، وجمهورها الشاب، وتكنولوجيا السيارات.

وأوضح أن لهذه الرياضة في تركيا عددا كبيرا من المتابعين، من مختلف الأعمار لا سيما الشباب.

واستضافت تركيا سباقات الفورمولا 1 تسع مرات، 7 منها بين عامي 2005 و2011، واثنتان خلال فترة كوفيد في 2020 و2021.

وقال الرئيس التركي: "السباق الأول في عام 2005 حطم رقما قياسيا في تاريخ جمهوريتنا بحضور أكثر من 110 آلاف متفرج في المدرجات فقط".

وأشاد أردوغان بإعادة إدراج حلبة إسطنبول بارك في جدول سباقات الفورمولا 1، مبينا أنها مؤشر جديد على الثقة الكبيرة بقدرة تركيا التنظيمية القوية، وبنيتها التحتية الحديثة في مجالي الرياضة والصحة، وتعزيز دورها كجزيرة استقرار في منطقتها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: "أهنئ من قلبي كل من ساهم في إعادة الفورمولا 1 إلى بلدنا وإسطنبول، وأتمنى أن تستمر شراكة تركيا، وهي بلد لرياضات المحركات، مع الفورمولا 1 في السنوات القادمة بشكل أقوى".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والرئاسة التركية، إن حلبة إسطنبول بارك ستعود إلى جدول السباقات اعتبارا من عام 2027، ولمدة خمس سنوات على الأقل، مما يمثل تتويجا لحملة تركيا التي استمرت سنوات للعودة إلى هذه الرياضة.

وأعلن أردوغان وستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1، ومحمد بن سُليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، عن الاتفاق رسميا، بينما كانت سيارة ترويجية لفورمولا 1 تجوب شوارع أكبر مدينة في تركيا.

وقالت فورمولا 1 في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة التركية لاستضافة حلبة إسطنبول بارك سباقات الجائزة الكبرى حتى موسم 2031.

وقال إيرن أوغلر توبراي رئيس الاتحاد التركي لرياضة السيارات إن الاستعدادات جارية لسباق 2027.

وقال دومينيكالي "نحن سعداء بالعودة إلى مدينة إسطنبول الرائعة والنابضة بالحياة اعتبارا من عام 2027 لإثارة حماس جميع مشجعينا في تركيا وحول العالم على أحد أكثر حلبات سباقات فورمولا 1 إثارة وتحديا".

وقال بن سُليم إن عودة تركيا هي "انعكاس قوي" للنمو العالمي وجاذبية فورمولا 1، وتضمن مستقبلا طويل الأمد لهذه الرياضة في تركيا، مضيفا أنها تحتل "مكانة خاصة" في تاريخ فورمولا 1.

وتحظى الحلبة المؤلفة من 14 منعطفا -وتقع في الجانب الآسيوي من المدينة- بشعبية كبيرة بين السائقين والمشجعين، لكنها استضافت آخر سباق لها في عام 2021 كبديل مؤقت خلال جائحة كوفيد-19. بعدما استضافت سباقات الجائزة الكبرى بين عامي 2005 و2011، بالإضافة إلى موسم 2020، الذي فاز فيه لويس هاميلتون بالسباق ليحرز لقبه السابع في بطولة العالم ويعادل الرقم القياسي الذي سجله مايكل شوماخر.

وتتميز الحلبة التي يبلغ طولها 5.3 كيلومتر بالمنعطف الثامن الشهير، والذي يمثل اختبارا لدقة السائقين وهم يحاولون الحفاظ على السرعة والتوازن خلال المنعطف الأيسر الطويل والواسع.

وكان آخر فائز في حلبة إسطنبول بارك هو فالتيري بوتاس في عام 2021 مع فريق مرسيدس، وهو إلى جانب هاميلتون، السائقان الحاليان الوحيدان اللذان فازا في تركيا.