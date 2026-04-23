يويفا يدرس نظاما جديدا لتصفيات كأس أوروبا

ذكر تقرير إعلامي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يدرس نظاما جديدا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا "يورو"، مستوحى إلى حد كبير من النظام المستخدم في دوري الأمم الأوروبية. ومن المتوقع صدور القرار قبل نهائي الدوري الأوروبي في إسطنبول الشهر المقبل.

ومع إقامة "يورو 2028" في المملكة المتحدة وإيرلندا، بدأ يويفا بالفعل في التخطيط للمستقبل.

ووفقا لصحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية، فإن يويفا يدرس إعادة النظر في نظام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا. وتشير التقارير إلى أن هناك دعما داخليا قويا لفكرة اعتماد نظام مستوحى من دوري الأمم الأوروبية، بحيث يكون أكثر ديناميكية وتنافسية بدل الشكل التقليدي للتصفيات.

وعُرضت الخطط الأولية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أول أمس الثلاثاء، على لجنة مسابقات المنتخبات الوطنية. وستقوم الاتحادات بمراجعة المقترح ومناقشته خلال الأيام المقبلة. وقد يُتخذ قرار نهائي قبل نهائي الدوري الأوروبي في إسطنبول الشهر المقبل.

ولفترة من الوقت، فقد نظام التصفيات المؤهلة لبطولة يورو جاذبيته، فغالبا ما تتأهل المنتخبات الكبرى دون أي صعوبة تُذكر، خاصة بعد زيادة

عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار النهائية من بطولتي اليورو وكأس العالم.

ولإعادة إحياء الاهتمام بهذه التصفيات، يمكن أن يعتمد يويفا نظاما مشابها لذلك المستخدم في دوري الأمم أو تصفيات كأس العالم للسيدات. ووفقا لهذا المقترح، ستُقسم المنتخبات إلى 3 درجات (دوريات)، ثم تُقسم كل درجة إلى مجموعات. وبموجب هذا النظام، تتأهل المنتخبات الكبرى مباشرة إلى البطولة النهائية، بينما تخوض بقية المنتخبات مباريات الملحق للتأهل.

وبهذا النظام الجديد، يتأهل 24 منتخبا إلى اليورو، ما يعني إمكانية تخصيص مقاعد إضافية، وهو ما يتيح إقامة مباريات بين أقوى منتخبات القارة. لكن في المقابل، قد تشعر المنتخبات الصغيرة بالعزلة أكثر.

ورغم أن الحفاظ على النظام الحالي لا يزال قيد الدراسة، أصبح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكثر تشككا في هذا الخيار. وتعد إنجلترا، على سبيل المثال، من الدول التي ترغب في تغيير نظام التصفيات.

وأخيرا، برزت فكرة أخرى ضمن هذا التغيير، وهي ما يُعرف بـ"النظام السويسري" المشابه لما يُستخدم في دوري أبطال أوروبا، رغم أن جهات البث تبدي تشككا كبيرا تجاه هذا المقترح، لأنه قد يؤدي إلى اختلالات كبيرة في مستوى التنافس بين المنتخبات.