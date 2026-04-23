منظمات حقوقية تحذر زوار مونديال 2026 من "مخاطر جسيمة"

حذّرت أكثر من 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب روابط جماهيرية مرتبطة بدوري الدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، من أن زوّار كأس العالم في الولايات المتحدة هذا الصيف قد يكونون "عرضة لمخاطر جسيمة"، خصوصا القادمين من مجتمعات المهاجرين، والأقليات العرقية والإثنية، وذلك بسبب سياسات حكومية يرون أنها تزيد من احتمالات تعرضهم للأذى أثناء السفر داخل البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا أتليتيك" (The Athletic) أن هذا التحذير جاء في مذكرة إرشادية نُشرت اليوم الخميس، موجّهة إلى الجماهير واللاعبين والصحفيين وغيرهم من الزوار، دعت فيها كل فرد إلى "توخي الحذر ووضع خطة طوارئ"، في ظل ما وصفته بـ"تصاعد النزعة السلطوية وتزايد العنف في عهد إدارة دونالد ترامب".

مؤشرات مقلقة

استندت المنظمات في تحذيرها إلى جملة من المعطيات، من بينها تسجيل 48 حالة وفاة داخل مراكز احتجاز تابعة لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية منذ بداية عام 2025، وفرض قيود كلية أو جزئية على دخول الزوار من 39 دولة، إضافة إلى انتشار عناصر هذه الهيئة في المطارات الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة.

ومن بين الجهات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة، ومراسلون بلا حدود، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إلى جانب 20 رابطة مشجعين في الولايات المتحدة، تمثل مدن الاستضافة الإحدى عشرة.

ورغم أن بطولتي كأس العالم 2018 وكأس العالم 2022 شهدتا أيضا مخاوف حقوقية، فإن صدور تحذير بهذا الحجم من داخل الدولة المضيفة نفسها يُعد أمرا غير معتاد.

6 مخاطر رئيسية

حذّرت المذكرة من ستة أخطار محتملة قالت إنها "تنتهك التزامات الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، وهي:

رفض دخول تعسفي مع احتمال الاحتجاز أو الترحيل.

قيود موسعة على السفر والدخول.

تفتيش مكثف لوسائل التواصل والأجهزة الإلكترونية.

تطبيق عنيف وغير دستوري لقوانين الهجرة، يشمل التمييز العنصري.

قمع حرية التعبير والاحتجاج.

خطر سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

كما نصحت الزوار بتأمين أجهزتهم الإلكترونية، وحذف البيانات الحساسة، وتعطيل خصائص التعرف على الوجه والبصمة، وإبلاغ الأقارب بخطط السفر بالتفصيل.

انتقادات للفيفا

ونقلت "ذا أتليتيك" عن جميل داكور من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قوله إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "يكتفي بشعارات حول حقوق الإنسان بينما يقترب من إدارة ترامب، ما يعرّض الملايين لانتهاكات محتملة"، داعيا الفيفا إلى استخدام نفوذه لفرض تغييرات حقيقية وضمانات واضحة.

من جانبها، أشارت جينيفر لي، من تحالف "ركامة 2026″، إلى أن ملف الهجرة أصبح "أكبر مصدر قلق" للمنظمات المحلية، مؤكدة أن غياب تعهدات واضحة من الفيفا والجهات المنظمة قبل أقل من شهرين على البطولة يثير القلق.

رد الفيفا والبيت الأبيض

في المقابل، شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على التزامه بحقوق الإنسان، مستندا إلى استراتيجيته الخاصة بكأس العالم 2026، والتي تشمل أطرا تنظيمية وآليات لتلقي الشكاوى، إضافة إلى مجموعة استشارية مستقلة.

أما إدارة ترامب، فقد رفضت هذه التحذيرات بشدة. وقال أندرو جولياني، مدير فريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "تستعد لتنظيم أعظم حدث رياضي في تاريخها"، مؤكدا أن معايير السلامة والتجربة المقدمة للزوار لا مثيل لها.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنغل أن البطولة ستكون "واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية"، معتبرا أن هذه التحذيرات "مجرد محاولات تخويف سخيفة" لن تؤثر على استعدادات البلاد.

في سياق متصل، كشفت تقارير أن مسؤولين كبارا في الفيفا ناقشوا إمكانية طلب رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو تعليق مداهمات الهجرة خلال فترة البطولة.

ورغم تأكيد السلطات أن دور وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سيتركز على التحقيقات الأمنية، فإن مخاوف لا تزال قائمة من امتداد نشاطها إلى حملات مداهمة تستهدف فعاليات كأس العالم، خاصة بعد تقارير عن رصد عناصر من هيئات الهجرة في ملاعب خلال بطولة سابقة.