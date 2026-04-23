لا غرف فردية ولا هواتف.. قواعد صارمة لمدرب منتخب إيطاليا المؤقت

المدرب المؤقت لمنتخب إيطاليا سيلفيو بالديني (غيتي)
Published On 23/4/2026

يسعى المدرب المؤقت لمنتخب إيطاليا لكرة القدم سيلفيو بالديني، إلى فرض قواعد جديدة من شأنها فرض الانضباط والتركيز في غرفة الملابس الخاصة "بالأزوري".

واستعان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بخدمات مدرب منتخب إيطاليا تحت 21 عاما بالديني (67 عاما)، كمدرب مؤقت للمنتخب الأول خلفا لمواطنه جينارو غاتوزو، الذي أقيل من منصبه بعد الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك في نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي.

قواعد صارمة لمدرب إيطاليا المؤقت

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن بالديني سيطبق عددا من القواعد الانضباطية الجديدة على اللاعبين، وهي نفسها التي يطبقها على لاعبيه في منتخب تحت 21 عاما.

وبحسب الصحيفة فلن يتمتع أي لاعب بعد الآن بامتياز النوم في غرفة فردية، إذ سيقيم اللاعبون جميعهم في غرف مزدوجة، فيما سيقيم حراس المرمى في غرف ثلاثية.

منتخب إيطاليا فشل في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)

ويتمتع بالديني بشخصية قوية وشديدة الصرامة فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد، بما في ذلك مواعيد الإفطار وقياس الوزن، كما يمنع اللاعبين من استخدام الهواتف المحمولة.

ومن المنتظر أن يقود بالديني "الأزوري" في المباريات الودية خلال يونيو/حزيران القادم، وفيها ستواجه إيطاليا منتخبي لوكسمبورغ واليونان قبل أيام من انطلاق المونديال.

وسيغيب المنتخب الإيطالي بطل العالم في 4 مناسبات سابقة أعوام (1934، 1938، 1982، 2006)، عن المونديال القادم للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

وتولى بالديني تدريب منتخب إيطاليا تحت 21 عاما، في يوليو/تموز من العام الماضي ومنذ ذلك الوقت قاد "الأزوري" الشاب في 8 مباريات جميعها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا تحت 21 عاما، فاز في 7 منها وخسر واحدة فقط.

نتائج بالديني مع منتخب إيطاليا تحت 21 عاما في التصفيات الأوروبية:

  • إيطاليا 2-1 الجبل الأسود.
  • مقدونيا 0-1 إيطاليا.
  • إيطاليا 4-0 السويد.
  • إيطاليا 5-1 أرمينيا.
  • بولندا 2-1 إيطاليا.
  • الجبل الأسود 1-4 إيطاليا.
  • إيطاليا 4-0 مقدونيا.
  • السويد 0-4 إيطاليا.
وخلال مسيرته التدريبية أيضا أشرف بالديني على تدريب الكثير من الفرق الإيطالية أبرزها: سيينا، كييفو فيرونا، بريشيا، إمبولي، باليرمو، بارما، ليتشي وبيسكارا.

المصدر: الصحافة الإيطالية
